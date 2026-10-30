Sistema de Ciudades Entrerrianas: buscan fortalecer la planificación entre municipios junto a la UNESCO

REDACCIÓN ELONCE
José María Llop, urbanista español y director de la Cátedra UNESCO, visitó Paraná en el marco de una capacitación sobre el Sistema de Ciudades. La iniciativa busca promover estrategias de planificación microrregional y articular proyectos que impulsen el desarrollo de las localidades entrerrianas.
La planificación territorial en Entre Ríos fue el eje de la visita a Paraná de José María Llop, director de la Cátedra UNESCO de Ciudades Intermedias, Urbanización y Desarrollo. El especialista llegó a la capital provincial en el marco de una capacitación sobre el Sistema de Ciudades Entrerrianas, una iniciativa que busca fortalecer la planificación urbana y promover estrategias de desarrollo conjunto entre municipios.
La actividad se desarrolló en el Museo de Casa de Gobierno y contó con la participación del ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, y del secretario de Planificación e Inversión Pública, Luis Uriona. La recorrida del especialista incluyó previamente las localidades de Nogoyá y Gualeguay, donde se analizaron las posibilidades de articulación territorial.
Jacob destacó la importancia de contar con el acompañamiento de la UNESCO para avanzar en una metodología adaptada a las características de la provincia. "Reconociendo nuestras potencialidades y nuestras características geográficas, de dispersión de la población y de una buena distribución territorial demográfica, pensamos que esta es una herramienta que puede generar en todas las regiones de la provincia mejores condiciones para el desarrollo", expresó.
Una planificación que trasciende los límites municipales
El ministro explicó que el trabajo se desarrolla desde el inicio de la gestión provincial y contempla distintas áreas de Entre Ríos. Entre ellas mencionó un corredor que comprende localidades desde General Ramírez hasta Lucas González, con articulación hacia Victoria por la ruta provincial 26, además de intervenciones en el departamento Gualeguay.
Por su parte, Luis Uriona explicó que el objetivo es ofrecer a los municipios herramientas para desarrollar sus propias planificaciones territoriales, incorporando una perspectiva microrregional. La propuesta apunta a que las localidades puedan asociarse para resolver problemáticas que exceden sus límites administrativos.
"Lo que nosotros proveemos desde la provincia a los municipios y a los territorios es la posibilidad de generar planificación territorial, pero con el adicional de que lo proponemos en una escala microrregional", señaló Uriona.
El aporte de la UNESCO y la experiencia internacional
El funcionario sostuvo que la iniciativa busca reconocer una dinámica que ya existe entre las comunidades. "La gente va y se educa en un territorio, se cura en otro, comercia con uno, comercia con otro. Eso lo que hoy hacemos es que el Estado lo reconozca como un hecho virtuoso y lo ponga en un sistema, por eso le llamamos Sistema de Ciudades", explicó.
Durante el encuentro, Llop destacó que la metodología se construye con la participación de las comunidades, las instituciones y los gobiernos locales. En ese sentido, remarcó que el conocimiento externo debe complementar las capacidades existentes en cada territorio.
"Se planifica desde aquí, con el saber de aquí, con las instituciones de aquí y con los gobiernos y la población", afirmó el especialista. También consideró necesario combinar la calidad de los espacios de vida con las posibilidades productivas y económicas de cada región.
Un modelo para fortalecer el desarrollo local
El director de la Cátedra UNESCO explicó que la metodología ya fue aplicada en 303 lugares del mundo y que su implementación en Entre Ríos permitirá generar nuevos aprendizajes. Además, indicó que el acompañamiento se realiza de manera solidaria y gratuita.
"Las ciudades de Entre Ríos están protagonizando no solo planificación urbana en este método de trabajo, sino desarrollo local", sostuvo Llop. Agregó que los resultados obtenidos podrán contribuir a mejorar la metodología para su aplicación en otros territorios.
El especialista también señaló que el trabajo no consiste en trasladar un modelo externo, sino en construir herramientas desde las particularidades de cada comunidad. La participación de los habitantes y de las autoridades locales resulta central para definir las prioridades y los proyectos.