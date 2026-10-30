Un sacerdote entrerriano fue convocado para participar de la misa del papa León XIV

El sacerdote entrerriano Valentín Bentancour fue convocado para participar de la misa que presidirá el papa León XIV el próximo sábado 7 de noviembre en Paysandú, Uruguay. El religioso, perteneciente a la diócesis de Gualeguaychú, integrará el equipo de ceremonieros que colaborará en la organización y coordinación litúrgica de la celebración.

Actualmente, Bentancour se desempeña como vicario parroquial de la Basílica de Aránzazu y San Roque, en la ciudad de Victoria. Su participación se concretó a partir de una invitación del padre Martín Miranda, asesor litúrgico de la diócesis uruguaya de Salto.

Según explicó el sacerdote en declaraciones a R2820, la convocatoria estuvo vinculada con su formación académica en teología litúrgica y con el vínculo que mantiene con Miranda, a quien conoció durante la Diplomatura en Liturgia de la Escuela Universitaria de Teología de Mar del Plata.

Qué función cumplirá durante la misa del Papa

Bentancour explicó que su tarea estará centrada en coordinar los distintos momentos de la celebración religiosa y acompañar a quienes tendrán responsabilidades específicas durante la ceremonia, como los integrantes del coro, monaguillos, lectores, diáconos y encargados de presentar las ofrendas del pan y el vino.

“La función específica de los ceremonieros es indicarle al Papa todo lo que tiene que ver con la celebración litúrgica. Pero esa tarea la realizarán los ceremonieros que vienen de la Santa Sede. Nosotros vamos a coordinar la liturgia con los distintos actores para que todo pueda desarrollarse de la mejor manera”, explicó.

De esta manera, el sacerdote entrerriano aclaró que su función no consistirá en asistir directamente al Pontífice, sino en garantizar la organización de los diferentes participantes de la misa y el cumplimiento de las disposiciones litúrgicas previstas.

Tres sacerdotes integrarán el equipo de ceremonieros

El equipo encargado de esta tarea estará conformado por tres religiosos: Martín Miranda y Andrés Suárez, ambos de la diócesis de Salto, y Valentín Bentancour, de la diócesis de Gualeguaychú.

“Estaremos prestando un servicio para que, durante la celebración litúrgica, todo lo que hable de Jesús lo haga de la mejor manera posible y así podamos encontrarnos con Él”, expresó Bentancour al referirse al significado de su participación.

Como parte de los preparativos, el sacerdote viajará el próximo lunes a Uruguay para participar de una reunión en Paysandú con los responsables de la organización litúrgica. Durante ese encuentro se avanzará en la coordinación de las tareas previstas para la celebración del 7 de noviembre.