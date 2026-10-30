Se cumplieron 43 años del triunfo de Alfonsín: “La democracia es el único camino posible”, afirmó Lucía Varisco

REDACCIÓN ELONCE
En el aniversario del triunfo de Raúl Alfonsín, Lucía Varisco reflexionó sobre la democracia argentina y cuestionó las políticas del presidente Javier Milei. En diálogo con Elonce, también analizó el futuro de la Unión Cívica Radical de cara a las elecciones de 2027.
A 43 años del triunfo de Raúl Alfonsín, la dirigente radical Lucía Varisco participó de un acto conmemorativo por las elecciones del 30 de octubre de 1983, que marcaron el camino hacia el regreso de la democracia en Argentina. En diálogo con Elonce, reflexionó sobre el legado del expresidente, cuestionó la gestión de Javier Milei y destacó la necesidad de fortalecer las instituciones y recuperar la participación ciudadana.
“Hace 43 años, la elección que ganó Raúl Alfonsín nos devolvió la democracia, la vida, las libertades y, sobre todo, la certeza de que la democracia es el único camino posible”, expresó Varisco al recordar aquella jornada histórica.
La dirigente advirtió sobre el escenario político actual y consideró necesario preservar los valores democráticos. “Vivimos tiempos muy difíciles, donde muchos bastardearon la democracia y se desprecia al que piensa distinto. Son momentos para cuidarla y defenderla mucho más”, sostuvo.
Críticas al Gobierno nacional y preocupación por las instituciones
Varisco planteó que el funcionamiento democrático no debía limitarse a la participación electoral, sino que también requería instituciones sólidas, respeto por las diferencias y garantías para el ejercicio de las libertades.
“La democracia no es solamente ir a votar, sino que tiene que ver con tener instituciones fuertes que funcionen, con funcionarios en el Estado que no se crean dueños del Estado, con la libertad de prensa, con respetar al que piensa distinto y con reconocer los resultados cuando uno pierde una elección”, manifestó.
En ese contexto, cuestionó la actitud del presidente Javier Milei frente a sus adversarios políticos y mencionó la situación de los jubilados, las personas con discapacidad y el financiamiento de las universidades públicas.
“Hoy tenemos un presidente que constantemente está descalificando y agrediendo al que piensa distinto. Vemos lo que pasa con los jubilados, con las personas con discapacidad y con la ley de financiamiento universitario, que no se respeta después de que el Congreso la sancionó y ratificó tantas veces”, afirmó. Asimismo, consideró que las circunstancias actuales exigían una mayor participación ciudadana para defender las instituciones.
El legado de Alfonsín y los desafíos de la democracia
Al referirse a la figura del expresidente radical, Varisco lo definió como una referencia fundamental para la historia institucional argentina y recordó las dificultades que atravesó durante su gestión.
“Sin duda es el padre de la democracia. Él nos prometió democracia para siempre y ya llevamos 43 años. También vivió momentos muy difíciles durante su gobierno, donde tuvo que tomar decisiones para defenderla”, expresó.
La dirigente vinculó los avances en materia de derechos con la recuperación democrática y el final de la última dictadura militar. Sin embargo, reconoció que todavía existían demandas sociales pendientes y que el sistema debía ofrecer mejores respuestas a la ciudadanía.
“Raúl Alfonsín nos decía que con la democracia se come, se cura y se educa, y hoy esos tres pilares están muy en juego”, señaló. En ese sentido, mencionó las dificultades económicas de las familias, los problemas para acceder a la educación y la situación del sistema de salud pública.
Cómo se prepara el radicalismo para las elecciones de 2027
Consultada sobre el escenario político del próximo año, Varisco sostuvo que la Unión Cívica Radical buscará fortalecer su estructura partidaria y presentar candidatos competitivos en los distintos distritos.
“Sin duda, como lo expresa nuestro presidente del Comité Nacional, Lionel Charela, estamos en oposición a esta forma de hacer política del Gobierno nacional y fortaleciendo el partido en cada distrito y en cada ciudad para tener candidatos competitivos”, manifestó.
La dirigente remarcó que el objetivo será recuperar protagonismo político durante 2027 y consolidar una alternativa electoral frente al oficialismo nacional.
También reconoció que una parte de la sociedad manifestó desencanto con la política debido a las dificultades económicas y sociales. No obstante, sostuvo que la democracia continuaba siendo la mejor forma de gobierno y que los partidos debían trabajar para recuperar la confianza de los ciudadanos.
El mensaje de Varisco a los jóvenes
Finalmente, la referente radical destacó la importancia de promover la participación de las nuevas generaciones en la vida política y fortalecer el compromiso con las instituciones.
“Es tarea nuestra, como partidos políticos, volver a enamorar, conquistar ese voto y recuperar la esperanza que debemos transmitir”, expresó.
En ese sentido, consideró necesario recuperar el entusiasmo ciudadano por las elecciones y mencionó la participación electoral en Brasil como ejemplo de movilización frente a escenarios de fuerte disputa política.