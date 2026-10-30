Tras la renuncia de los otorrinolaringólogos, Salud acordó la continuidad del servicio en el San Roque

La continuidad del servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Roque de Paraná fue acordada este viernes, luego de una reunión entre el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, y tres de los cuatro profesionales que habían presentado sus renuncias. El encuentro permitió avanzar en una solución al conflicto que había generado preocupación por la atención pediátrica especializada.

La reunión se desarrolló en el Hospital Materno Infantil San Roque y contó con la participación del jefe del servicio, Carlos Albornoz. Durante el encuentro, los médicos expusieron sus inquietudes sobre las condiciones laborales y el funcionamiento del área. Desde el Ministerio confirmaron que se consensuó la continuidad del equipo y aseguraron que las prestaciones nunca estuvieron interrumpidas.

“Entendemos la importancia de este servicio para el hospital y para la comunidad. Por eso, con mucha seriedad y con la sensibilidad requerida, vinimos a escuchar a los profesionales, conocer sus inquietudes y avanzamos en consensuar la continuidad del equipo”, expresó Blanzaco.

Los reclamos de los profesionales y la respuesta de Salud

El conflicto había surgido tras la presentación de las renuncias de los cuatro especialistas, en medio de cuestionamientos relacionados con la implementación de un sistema de registro de asistencia. La situación también había motivado un pronunciamiento del Círculo Médico de Paraná, que advirtió sobre las dificultades del sistema sanitario y reclamó respuestas urgentes.

Durante la reunión, los profesionales plantearon la elevada demanda que recibe el servicio. Ante esta situación, el Ministerio de Salud informó que analizaba alternativas para reorganizar su capacidad operativa y articular prestaciones con otros establecimientos de la red sanitaria provincial.

Blanzaco destacó la importancia de los especialistas para la atención pediátrica. “Cada uno de los profesionales que integra nuestro sistema público de salud es valioso y cumple un rol fundamental”, sostuvo, y reconoció la complejidad de la especialidad y la formación del equipo.

Qué explicó Salud sobre el sistema de control horario

Uno de los principales puntos del conflicto estuvo relacionado con la marcación y el registro de asistencia de los profesionales. Desde la cartera sanitaria explicaron que la medida formó parte de un proceso de reorganización administrativa, vinculado con la actualización de la Ley Provincial Nº 9892.

En el Hospital San Roque, este procedimiento se desarrolló mediante la implementación del Sistema Integral de Gestión Administrativa (Sigap), destinado a modernizar los mecanismos de registro y establecer criterios comunes para los trabajadores del sistema público.

“Estamos trabajando para ordenar y mejorar el funcionamiento del sistema de salud, con reglas claras y criterios que alcancen a todos. Esto no va en contra de ningún profesional”, afirmó el ministro.

Garantizaron la continuidad de la atención pediátrica

Blanzaco aseguró que los canales de diálogo con los profesionales permanecieron abiertos durante el conflicto, tanto desde el Ministerio como desde la conducción del hospital.

“Nuestra voluntad estuvo en encontrar puntos de acuerdo, escuchar a los equipos y trabajar en soluciones que permitan robustecer los servicios de salud”, manifestó.

Finalmente, desde Salud valoraron la predisposición de los especialistas y destacaron que el acuerdo permitió sostener la continuidad del servicio, considerado fundamental para la atención de pacientes pediátricos de distintos puntos de Entre Ríos.