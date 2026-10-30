Fiesta Nacional del Lago 2027: habilitaron la venta de entradas y confirmaron una noche gratis

La Fiesta Nacional del Lago 2027 se realizará en Federación durante cuatro jornadas de espectáculos. La grilla incluirá a Los Palmeras, Lucas Sugo, Luciano Pereyra y La Beriso. Las entradas ya pueden adquirirse de manera online y la apertura será gratuita.
La Fiesta Nacional del Lago 2027 ya habilitó la venta de entradas para su 43ª edición, que se desarrollará del 7 al 10 de enero en la ciudad entrerriana de Federación. El tradicional festival reunirá a reconocidos artistas de la música nacional e internacional y contará con una primera jornada de acceso gratuito, mientras que las restantes noches tendrán entradas disponibles mediante una plataforma digital.
La comercialización de tickets y ubicaciones comenzó a través de AlmóTick, donde el público puede consultar las alternativas disponibles para asistir a los espectáculos. La programación incluirá cumbia, chamamé, música romántica y rock nacional.
Entre los principales artistas confirmados se encuentran Los Palmeras, Lucas Sugo, Luciano Pereyra y La Beriso, quienes formarán parte de una propuesta musical que se extenderá durante cuatro jornadas y buscará atraer tanto a residentes como a turistas.
Los Palmeras abrirán la Fiesta Nacional del Lago con entrada gratuita
La primera noche del festival será el jueves 7 de enero, con acceso libre y gratuito. La apertura musical estará a cargo de La Gauchita Cumbiera, mientras que Los Palmeras serán los responsables del cierre de la jornada.
El viernes 8 de enero, la programación continuará con Los Majestuosos del Chamamé y el cantante uruguayo Lucas Sugo, en una noche que combinará expresiones de la música regional con ritmos populares.
Para el sábado 9 de enero está confirmada la presentación de Luciano Pereyra, uno de los principales artistas convocados para esta edición. El cantante ofrecerá un espectáculo con las canciones más reconocidas de su trayectoria.
La Beriso también estará presente en el festival
El rock nacional tendrá su espacio con la participación de La Beriso, otra de las bandas anunciadas para la Fiesta Nacional del Lago 2027.
El grupo formará parte del tramo final de la programación, aunque la información difundida hasta el momento no precisó la fecha exacta de su presentación.
De esta manera, la grilla reunirá propuestas musicales de distintos géneros, con artistas de trayectoria nacional e internacional, en una celebración que se extenderá hasta el domingo 10 de enero.
Dónde comprar las entradas para la Fiesta Nacional del Lago 2027
Las entradas para las jornadas pagas ya se encuentran disponibles mediante la plataforma AlmóTick, donde los interesados pueden consultar las ubicaciones y opciones de compra.
La organización confirmó que la jornada inaugural del jueves 7 será gratuita, por lo que quienes deseen disfrutar de las presentaciones de La Gauchita Cumbiera y Los Palmeras podrán hacerlo sin abonar entrada.