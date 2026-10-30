Emitieron alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: cuándo llegarán las lluvias y qué zonas afectarán

REDACCIÓN ELONCE
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para siete departamentos de Entre Ríos durante la noche del domingo. Se prevén lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Cómo estará el tiempo en el resto de la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos para la noche del domingo 1 de noviembre. La advertencia alcanzó a siete departamentos de la provincia, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Según el informe difundido este viernes, los departamentos comprendidos por la alerta son Paraná, Diamante, Villaguay, La Paz, Nogoyá, Victoria y Gualeguay. En estas zonas, las condiciones meteorológicas comenzarán a desmejorar durante la jornada del domingo, con mayor inestabilidad hacia la noche.
El organismo nacional advirtió que las tormentas podrían provocar acumulados de lluvia significativos en períodos breves. Se estiman precipitaciones de entre 20 y 50 milímetros, aunque estos valores podrían superarse de manera puntual.
Qué fenómenos se esperan durante la alerta amarilla
“El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, indicó el SMN en su comunicado.
Asimismo, precisó que los fenómenos podrían estar acompañados por “abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente”.
La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por este motivo, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas y mantenerse informado mediante los canales oficiales.
Cómo estará el tiempo en el sur de Entre Ríos
En los departamentos Uruguay, Gualeguaychú, Tala, Islas del Ibicuy y Colón, también se anticiparon lluvias y tormentas aisladas para el domingo, aunque estas jurisdicciones no estaban incluidas en la alerta amarilla informada.
En esta región, la inestabilidad comenzaría a incrementarse durante la tarde, con probabilidad de precipitaciones que podrían extenderse hacia la noche.
El avance de un frente frío sobre la región central del país favorecerá la formación de tormentas al encontrarse con una masa de aire húmedo y relativamente cálido.
Qué ocurrirá en Concordia y el norte provincial
Para Concordia, Federación, Feliciano, Federal y San Salvador, el pronóstico anticipó una jornada con cielo algo a parcialmente nublado durante buena parte del domingo.
Las probabilidades de lluvias aparecerán principalmente durante la noche, con valores estimados entre el 10% y el 40%, según la información meteorológica difundida.
De esta manera, el inicio de noviembre estará marcado por condiciones variables en Entre Ríos, con mayor probabilidad de tormentas fuertes en el centro y oeste provincial.
Las tormentas también afectarán a otras provincias
El sistema de inestabilidad no estará limitado a Entre Ríos. El SMN también anticipó condiciones adversas en sectores de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, La Pampa, Mendoza y La Rioja.
El avance del frente frío sobre el centro del territorio nacional, combinado con temperaturas relativamente elevadas y abundante humedad, favorecerá el desarrollo de chaparrones y tormentas de distinta intensidad.
En tanto, para el sur de la Patagonia se pronosticaron lluvias intermitentes, nevadas en sectores cordilleranos de Santa Cruz y Chubut, y fuertes vientos del oeste, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.