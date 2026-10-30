Recuperaron 807 hectáreas de islas entrerrianas para proteger los humedales del Paraná

La Municipalidad de Rosario recuperó 807 hectáreas de islas ubicadas en el Delta del Paraná, en jurisdicción de Entre Ríos, después de más de 20 años de disputas judiciales con un empresario ganadero que ocupaba el territorio. Este viernes 30 de octubre, las autoridades municipales ingresaron por primera vez al sector del denominado Legado Deliot, donde comenzarán tareas de relevamiento ambiental y conservación.

El terreno forma parte de una extensión de 1.764 hectáreas que el filántropo Carlos Deliot donó a la Municipalidad de Rosario en 1948. Las tierras se encuentran en la isla Charigüé, detrás de la isla El Espinillo y frente a las costas rosarinas, aunque administrativamente pertenecen a la provincia de Entre Ríos, publicó AIRE.

La recuperación permitirá incorporar las 807 hectáreas a las casi mil que ya estaban bajo administración municipal y ampliar las acciones de protección de la Reserva Municipal Los Tres Cerros. Además, se evaluará la instalación de una base permanente para prevenir y combatir incendios en las islas.

Un territorio equivalente al 10% de la superficie de Rosario

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes, el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, destacó la importancia territorial y ambiental de la recuperación.

“Se trata de mucho más que un terreno, son 807 hectáreas en un ámbito de biodiversidad único en el humedal que se sumarán a las casi mil que ya tenían definitivamente resuelta la propiedad”, afirmó el funcionario.

Chale dimensionó la extensión del predio y explicó que representa una superficie equivalente al 10% del área urbana de Rosario.

“Estamos hablando del 10% de la superficie urbana de la ciudad de Rosario, seis veces y media la superficie del Parque Independencia, un territorio que es imponente pero que además es único por su biodiversidad”, señaló.

Qué encontraron en las islas y cómo será la recuperación

Durante más de dos décadas, las tierras fueron utilizadas para actividades ganaderas y sufrieron diversas modificaciones que alteraron las condiciones naturales del humedal.

Entre las intervenciones identificadas se encuentran terraplenes que modificaron los escurrimientos del agua, caminos, viviendas y galpones vinculados con la explotación del predio.

A partir del ingreso de los equipos técnicos, comenzará un relevamiento para determinar el estado de conservación del territorio y evaluar las consecuencias ambientales de esas construcciones.

La Municipalidad aclaró que la recuperación será progresiva y que no se retirarán indiscriminadamente las instalaciones existentes. Primero se analizará cuáles deberán eliminarse, cuáles requerirán tareas de remediación y cuáles podrían aprovecharse para la futura administración del espacio.

El objetivo será restaurar las condiciones naturales del humedal sin provocar nuevos daños sobre el ecosistema.

La importancia ambiental de las 807 hectáreas

El secretario de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli, explicó que el principal destino de las tierras será la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de actividades científicas y educativas.

“Para nosotros es un área de conservación, que tiene que servir para educación ambiental y para investigación”, sostuvo.

El funcionario destacó la variedad de especies que habitan el territorio y la importancia de preservar sus características naturales.

“Es un área de gran biodiversidad: en pocos metros se pueden visualizar distintas especies de aves, distintas especies nativas de vegetación, flora y fauna de todas las variedades”, expresó.

Marelli recordó que el municipio ya había presentado un plan de manejo para 379 hectáreas dentro de la Reserva de Usos Múltiples Entre Ríos y anticipó que se avanzará en ese proceso.

Las tareas se desarrollarán junto al Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario y las organizaciones que integran la Comisión Multisectorial Legado Deliot, con participación de Protección Civil y articulación con los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe.

Más de 20 años de disputas judiciales por las tierras

La recuperación del predio fue consecuencia de un prolongado conflicto judicial con el empresario ganadero Enzo Mariani, quien ocupaba el territorio y había intentado obtener su propiedad mediante una demanda de usucapión.

En 2021, la Justicia rechazó esa pretensión. Posteriormente, tras sucesivas apelaciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el último recurso presentado en 2024.

En octubre de 2025, la Justicia de Victoria ordenó la restitución de las tierras a la Municipalidad de Rosario. La decisión fue confirmada en agosto de 2026 por la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná.

El fallo también mantuvo las condenas económicas vinculadas con la ocupación del territorio.

Para concretar la devolución, el intendente Pablo Javkin firmó un convenio con el ocupante que estableció un procedimiento de restitución progresiva, con plazos y obligaciones determinadas por el municipio.

Este mecanismo permitió comenzar la recuperación efectiva de las hectáreas sin prolongar las actuaciones judiciales destinadas a organizar cada etapa de entrega.

Proyectan una base para combatir incendios en las islas

Uno de los aspectos más importantes de la recuperación es la posibilidad de mejorar la prevención de incendios en el Delta del Paraná.

El sector cuenta con acceso terrestre desde la conexión vial Rosario-Victoria, una característica que permitirá evaluar la instalación de una base permanente de Protección Civil.

La infraestructura podría utilizarse para realizar tareas de monitoreo, prevención y respuesta ante incendios forestales en las islas.

Además, se proyecta ampliar los espacios destinados a la investigación científica, la educación ambiental y el estudio de las especies que habitan los humedales.

También se analizarán propuestas de ecoturismo compatibles con la conservación del ecosistema.

El origen del Legado Deliot y su vínculo con Entre Ríos

El Legado Deliot tiene su origen en 1948, cuando Carlos Deliot donó 1.764 hectáreas de tierras insulares a la Municipalidad de Rosario.

Aunque el territorio pertenece a la jurisdicción provincial de Entre Ríos, la donación estableció su titularidad municipal a favor de Rosario.

En 2013 se creó la Comisión Multisectorial Legado Deliot, mediante el Decreto Nº 1531, con el propósito de impulsar la recuperación y puesta en valor de las tierras.