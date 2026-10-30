La adolescente baleada en Nogoyá recibió el alta: qué resolvió la Justicia

La adolescente de 14 años que resultó gravemente herida de un disparo de arma de fuego en Nogoyá recibió el alta médica, luego de permanecer internada en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná. El episodio ocurrió el pasado 4 de octubre en una vivienda del barrio El Morajú y tuvo como imputado a la pareja de su madre, un hombre de 41 años. La Justicia avanzó este viernes con nuevas medidas para esclarecer lo sucedido y garantizar la protección de la menor.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Nogoyá investiga las circunstancias en las que se produjo el disparo de una pistola calibre 9 milímetros. Si bien los primeros elementos apuntaron a un posible accidente, la investigación continuó abierta y se dispusieron nuevas medidas probatorias.

Durante una audiencia celebrada este viernes 30 de octubre, el juez de Garantías Oscar Rossi autorizó la realización de una entrevista videograbada en Cámara Gesell a la adolescente y rechazó un pedido de la defensa para flexibilizar las restricciones de acercamiento impuestas al imputado.

Cómo ocurrió el disparo que hirió a la adolescente

El hecho investigado ocurrió el domingo 4 de octubre de 2026, aproximadamente a las 00:47, en una vivienda del barrio El Morajú de Nogoyá.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Adrián Charadia, de 41 años, se encontraba en el domicilio junto a la madre de la adolescente, de 42 años, cuando ambos habrían escuchado ruidos inesperados en el interior de la propiedad.

Ante la sospecha de que pudiera haber intrusos, el hombre tomó una pistola semiautomática calibre 9 milímetros que guardaba en su habitación.

De acuerdo con la declaración que brindó Charadia ante la Policía, cuando abrió la puerta del dormitorio, la adolescente se abalanzó hacia ese sector de la vivienda y, en ese momento, se produjo una detonación del arma.

El proyectil impactó en la menor de 14 años, quien cayó desvanecida como consecuencia de la herida.

Tras lo ocurrido, el imputado realizó compresión sobre la lesión con una toalla y, junto a la madre, trasladó a la adolescente en un vehículo particular hasta el Hospital San Blas de Nogoyá.

Debido a la gravedad del cuadro, los profesionales médicos dispusieron su derivación al Hospital San Roque de Paraná, donde permaneció internada en terapia intensiva, inicialmente con pronóstico reservado.

La adolescente recibió el alta médica

Fuentes vinculadas con la investigación confirmaron que la menor había recibido el alta hospitalaria días atrás, después de permanecer bajo atención médica especializada.

Sin embargo, aclararon que la adolescente deberá continuar con un proceso de recuperación y rehabilitación psicofísica en su entorno familiar.

La evolución favorable de su estado de salud permitió que dejara el centro asistencial de Paraná, aunque todavía requiere seguimiento profesional.

En paralelo, la investigación judicial continuó con el objetivo de determinar cómo se produjo el disparo y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Secuestraron una pistola 9 milímetros y municiones

Durante las primeras actuaciones, personal de Policía Científica realizó pericias en la vivienda donde ocurrió el episodio.

En el procedimiento se secuestró una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, dos cargadores, 36 cartuchos intactos, una vaina servida y un proyectil de plomo deformado.

Además, tanto Charadia como la madre de la adolescente fueron sometidos a pruebas de dermotest, destinadas a detectar posibles residuos asociados con la utilización de armas de fuego.

Los elementos recolectados fueron incorporados a la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Nogoyá.

La Justicia ordenó una entrevista en Cámara Gesell

Durante la audiencia del viernes, la fiscal auxiliar Sofía Pittaluga solicitó autorización para realizar un anticipo jurisdiccional de prueba mediante una entrevista videograbada a la víctima en Cámara Gesell.

La medida busca obtener el testimonio de la adolescente bajo condiciones especiales de protección, evitando situaciones que puedan afectar su recuperación.

El juez Oscar Rossi hizo lugar al pedido, pero estableció que la entrevista deberá realizarse únicamente después de una evaluación de las condiciones psicoemocionales de la menor.

Esa evaluación estará a cargo del equipo técnico del hospital y del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF).

El abogado defensor del imputado, Augusto Lafferriere, no presentó objeciones a la realización de la medida probatoria.

Mantuvieron la prohibición de acercamiento contra el imputado

Durante la misma audiencia, la defensa de Charadia solicitó que se flexibilizaran las medidas de protección perimetral que pesaban sobre su representado.

Sin embargo, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y la intervención de la representante del Ministerio Pupilar, Gisela Mernes, el juez Rossi rechazó el planteo.

De esta manera, Charadia deberá mantener una distancia mínima de 100 metros respecto del domicilio o cualquier lugar donde se encuentre la adolescente.

También continuará vigente la prohibición absoluta de establecer contacto con la menor por cualquier medio, ya sea de manera presencial, telefónica, digital o a través de terceros.

Por último, el magistrado solicitó a la defensora pública Gisela Mernes que realizara un relevamiento urgente de la situación habitacional y escolar de la adolescente.