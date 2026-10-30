Un camión municipal chocó a un niño de 11 años que cruzaba la calle: sufrió lesiones

REDACCIÓN ELONCE
Un camión municipal chocó a un niño de 11 años en calle Ameghino, cerca de Acebal, en Paraná. El menor había descendido de un colectivo y fue impactado cuando intentaba cruzar. Lo trasladaron al Hospital San Roque con una lesión en un pie.
Un camión municipal chocó a un niño de 11 años en Paraná, cuando el menor intentaba cruzar calle Ameghino, a pocos metros de la intersección con Acebal. El accidente ocurrió después de que el chico descendiera de un colectivo urbano y le provocó una lesión en uno de sus pies.
El vehículo involucrado pertenecía a la Municipalidad de Paraná, estaba identificado como equipo 704 y prestaba servicios para el Centro de Atención San Agustín. Circulaba por Ameghino en sentido este-oeste cuando se produjo el impacto.
Según informó Policiales y Judiciales, el niño había bajado de un colectivo de la Línea G y habría intentado cruzar por detrás de la unidad, momento en el que fue alcanzado por el camión.
Traslado al hospital y controles policiales
Tras el accidente, el menor fue trasladado al Hospital Materno Infantil San Roque. Se encontraba consciente y en buen estado general, aunque debían realizarle estudios para determinar la gravedad de la lesión en su pie.
En el lugar intervinieron efectivos de Comisaría Quinta, personal de Policía Científica e inspectores municipales, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.
Al conductor del camión se le practicó un control de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. Se aguardaban nuevos informes médicos para conocer la evolución del niño y precisar las lesiones sufridas.