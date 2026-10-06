Solicitan dadores de sangre para adolescente que lucha por su vida tras ser baleada en Nogoyá

Piden dadores de sangre para la adolescente baleada en Nogoyá

La familia de Narda Antonia Benítez, la adolescente de 14 años baleada en Nogoyá, solicitó dadores de sangre 0 positivo (0+) mientras la joven permanece internada en grave estado en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná.

Las personas que puedan colaborar deberán presentarse a partir del lunes 12 de octubre, de 7 a 11, en el sector de Hemoterapia, ubicado en la planta baja del San Roque.

“Gracias por su buena voluntad y a seguir rezando mucho”, expresó la mamá de la adolescente a Elonce al difundir el pedido solidario.

“Sigue en terapia luchando por su vida”

La madre de Narda confirmó además que la adolescente continúa internada debido a la gravedad de las lesiones sufridas. “Sigue en terapia intensiva, luchando por su vida”, indicó a Elonce.

Narda es una apasionada por la actividad física. Desde pequeña practicó natación y, más recientemente, se dedicó al atletismo y al handball. Su familia destacó que ama hacer deporte, mientras atraviesa este delicado momento de salud.

La Justicia investiga cómo ocurrió el disparo

Narda permanece internada desde que recibió un disparo de arma de fuego durante la madrugada del domingo 4 de octubre, en el interior de una vivienda del barrio Morajú, en Nogoyá.

El comisario mayor Cristian Koch había confirmado que la adolescente presentaba un orificio de entrada y salida en el tórax izquierdo. Inicialmente fue atendida en el Hospital San Blas de Nogoyá y, ante la gravedad de su cuadro, fue derivada al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná.

La adolescente permanece con pronóstico reservado y bajo atención especializada.

La principal hipótesis que se investigaba inicialmente apuntaba a que el disparo podría haber sido accidental. Sin embargo, desde la Policía remarcaron que las circunstancias permanecen bajo investigación judicial y que no se descartaron otras posibilidades.

La Unidad Fiscal de Nogoyá ordenó distintas medidas para reconstruir la secuencia y establecer quién manipulaba el arma cuando se produjo el disparo.

Como parte de la investigación fue secuestrada una pistola calibre 9 milímetros, que quedó a disposición de la Justicia para las correspondientes pericias.

No se realizaron allanamientos ni se registraron personas detenidas por el episodio.

Entre las medidas ordenadas por la Fiscalía también se practicaron pruebas de dermotest a la madre y al padrastro de Narda.

Los resultados deberán incorporarse al expediente junto con las pericias sobre la pistola secuestrada y los análisis efectuados por personal especializado en la vivienda.