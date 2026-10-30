Echagüe clasificó a semifinales de vóley y prepara un proyecto para llevar el deporte a las escuelas

El Atlético Echagüe Club clasificó a las semifinales de la Liga Provincial de Vóley de Mayores después de completar la fase regular con nueve victorias y una sola derrota. El conjunto de Paraná finalizó en la segunda posición, detrás de Pescadores, y consiguió el pase directo a la próxima instancia. Sin embargo, sus jugadores advirtieron que un cambio en las fechas previstas para disputar la definición podría complicar seriamente la participación del equipo.

Augusto Moscovich y Héctor Colombo, ambos de 19 años, visitaron El Once Deportivo y analizaron la campaña del equipo, las dificultades que encontraron para cerrar algunos partidos y la incertidumbre por la programación de las semifinales.

Echagüe terminó con 24 puntos, mientras que Pescadores encabezó la clasificación con 26 unidades y un registro de ocho triunfos y dos derrotas. La diferencia se explicó por los encuentros que el conjunto paranaense ganó en tie-break, resultados que otorgan dos puntos en lugar de tres.

La campaña de Echagüe y los aspectos por mejorar

Moscovich reconoció que el equipo atravesó varios partidos ajustados y que uno de los principales desafíos fue mejorar la definición de los sets.

“Estamos teniendo esos problemas, queriendo ajustar como equipo eso de los cierres de los sets. Pero también para nosotros es un logro haber ganado tantos partidos consecutivos”, expresó.

El jugador explicó que las dificultades estuvieron relacionadas tanto con los méritos de los rivales como con algunas decisiones propias en los momentos decisivos.

“Para mí, todo deriva del carácter a la hora de cerrar el set. Tenemos como esa indecisión de no ser muy agresivos al cierre y nos terminan pasando por arriba”, señaló.

Colombo coincidió en que el plantel trabajó para corregir esos aspectos y destacó la importancia de mantener la concentración durante los puntos decisivos.

Los jugadores también explicaron que la acumulación de compromisos deportivos dificultó la preparación. Durante algunas semanas debieron disputar entre dos y tres partidos, lo que redujo considerablemente el tiempo disponible para entrenar.

Preocupación por un posible cambio en las semifinales

Uno de los principales temas abordados durante la entrevista fue la incertidumbre por la fecha de las semifinales de la Liga Provincial.

Según explicaron los jugadores, la definición estaba prevista inicialmente para el fin de semana del 8 de noviembre, pero surgió un pedido de modificación relacionado con la participación de jugadores de Paracao en la Copa Argentina, que se disputará en Chapadmalal.

Moscovich advirtió que el cambio perjudicaría a Echagüe porque varios integrantes del plantel ya tenían compromisos personales y laborales organizados en función del calendario original.

“Se plantea una fecha a principio de año y uno se organiza con eso. Que la cambien una semana antes nos complica, porque para la nueva fecha ya tenemos cuatro o cinco jugadores menos, que encima son titulares”, manifestó.

El jugador explicó que Echagüe cuenta con un plantel integrado principalmente por deportistas formados en el club y adultos que combinan la actividad deportiva con sus trabajos.

Ante esta situación, señaló que estaban preparando una presentación ante la Federación para plantear las dificultades que ocasionaría la reprogramación.

“Estamos ahí en un gris, todos los clubes viendo qué se decide hacer”, indicó.

La apuesta por los jugadores formados en el club

Más allá de los resultados deportivos, los entrevistados destacaron la continuidad del proyecto de vóley de Echagüe, que durante los últimos años consiguió una extensa racha de victorias en el ámbito local.

En la entrevista recordaron que el equipo llegó a acumular alrededor de 60 partidos invicto y que mantuvo una estructura basada en jugadores identificados con la institución.

Colombo, quien transita su segundo año en Primera División, contó que su incorporación al plantel mayor representó un cambio importante respecto de las categorías juveniles.

“Lo veo al Echagüe más que nada como una familia. Todos los jugadores juegan desde hace años y yo me voy amoldando. No siento tanta presión por jugar porque sé que tengo a los demás apoyándome siempre”, expresó.

Moscovich también destacó el sentido de pertenencia del grupo y el compromiso de los jugadores con el crecimiento de la disciplina.

“Siento una pasión por el vóley de Echagüe y siento que todos compartimos eso de querer que el club mejore en general, no buscar solamente la mejoría de uno mismo”, aseguró.

Un proyecto para llevar el vóley a las escuelas

Durante la entrevista, Moscovich también se refirió a su trabajo como profesor de minivóley y a una iniciativa que busca incorporar nuevos jugadores a las categorías formativas.

El proyecto contempla realizar actividades de iniciación deportiva en establecimientos educativos de Paraná y ofrecer un mes de prácticas gratuitas en Echagüe para que los estudiantes puedan conocer la disciplina.

Según explicó, la propuesta todavía requiere avanzar en gestiones administrativas para establecer un acuerdo con el Consejo General de Educación.

“Queremos ir a las escuelas, dar una clase de educación física entera de vóley, que sea sobre juego, y ofrecer la entrada al club con un mes de prácticas gratis”, detalló.

El entrenador también contó que comenzaron a incorporar una metodología de enseñanza denominada Monster Block, que propone iniciar el aprendizaje del vóley a partir del ataque y de situaciones de juego.

El objetivo es que los chicos puedan experimentar rápidamente la dinámica del deporte, en lugar de comenzar exclusivamente con ejercicios técnicos repetitivos.

Actualmente, el minivóley de Echagüe recibe niños y niñas de entre cinco y doce años, aunque desde la institución señalaron que también buscan incorporar personas de otras edades interesadas en practicar la disciplina.

Los objetivos de Moscovich y Colombo

En el tramo final de la entrevista, ambos jugadores repasaron sus comienzos en el vóley y compartieron sus aspiraciones deportivas.

Colombo contó que comenzó a practicar en 2021, después de descubrir su interés por el deporte durante las clases de Educación Física en la escuela Cristo Redentor.

Desde sus primeras experiencias se desempeñó como armador y posteriormente avanzó hasta integrar el plantel superior de Echagüe.

“Mi objetivo es disfrutarlo, mejorar cada día más y poder aportar lo más que sea al club y llevarlo a lo más alto”, expresó.

Por su parte, Moscovich recordó que comenzó a jugar a los 15 años, después de haber practicado rugby, remo y artes marciales. Su vínculo familiar con el vóley, a través de sus padres, también influyó en su acercamiento a la disciplina.

LIGA PROVINCIAL DE MAYORES AUGUSTO MOSCOVICH Y HÉCTOR COLOMBO - ECHAGÜE

Actualmente se desempeña como central y señaló que su aspiración es competir en categorías nacionales.

“Mi objetivo es estar al nivel de jugar ligas nacionales y hacerlo con Echagüe sería lo mejor”, afirmó.

Ambos agradecieron el acompañamiento de sus familias, compañeros y dirigentes, mientras el equipo espera conocer la programación definitiva de las semifinales de la Liga Provincial de Mayores.