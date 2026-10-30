Los trastornos alimenticios crecieron un 71% en tres décadas: alertan por más casos en menores de 15 años

Los casos de anorexia y bulimia nerviosa aumentaron un 71% a nivel mundial entre 1990 y 2023. Así lo reveló una investigación publicada en la revista científica JAMA Psychiatry, que estimó que 18,1 millones de personas convivían con alguno de estos trastornos en 2023.

El estudio analizó información de 204 países y territorios y advirtió que los trastornos de la conducta alimentaria afectan especialmente a mujeres y jóvenes. El 69,4% de las personas alcanzadas eran mujeres, mientras que el 41,2% tenía entre 10 y 24 años.

En Argentina, los datos también encendieron una señal de alerta. La tasa combinada de anorexia y bulimia fue de 366,4 casos estimados por cada 100.000 habitantes, un 62% por encima del promedio mundial, que se ubicó en 225,6.

Además de las cifras internacionales, especialistas del Programa de Adolescencia del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtieron sobre un fenómeno que observan en las consultas médicas: la aparición de estos trastornos a edades cada vez más tempranas.

"Estamos observando un aumento en la incidencia de estos casos en menores de 15 años", señalaron la licenciada en Nutrición Ornela Dagotto y la licenciada en Trabajo Social María José Faccini.

Qué pasa con los trastornos alimentarios en Argentina

De acuerdo con las estimaciones correspondientes a 2023, alrededor de 178.000 personas convivían con anorexia o bulimia en Argentina. El país registró una prevalencia superior a la media mundial y se ubicó entre los valores más elevados de América Latina.

En la región, Perú encabezó las estimaciones, con 468,8 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguieron Ecuador, con 457,1; Guyana, con 438,4; Bolivia, con 394,5; Brasil, con 389,6; Chile, con 386,3; Uruguay, con 380; y Argentina, con 366,4.

La investigación también identificó diferencias entre ambos trastornos. La bulimia nerviosa concentró 14,2 millones de casos estimados en el mundo, mientras que la anorexia alcanzó aproximadamente 3,9 millones.

Desde 1990, los casos de bulimia aumentaron un 75,1%, mientras que los de anorexia crecieron un 57,9%.