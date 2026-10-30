El Papa votó en las elecciones legislativas de Estados Unidos y marcó un hito histórico: cómo y por qué lo hizo

El papa León XIV participó de las elecciones legislativas de Estados Unidos mediante el voto por correo y protagonizó un hecho inédito en la historia reciente de la Iglesia católica. La Santa Sede confirmó que Robert Francis Prevost envió su papeleta electoral a Chicago, donde nació hace 71 años.

La confirmación llegó este viernes a través de un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano, que destacó la participación cívica del pontífice, quien conserva la ciudadanía estadounidense pese a ejercer el papado desde Roma.

"El papa León XIV ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos siempre que ha tenido la oportunidad de hacerlo. La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que, siguiendo esta práctica establecida de participación cívica, el Papa ha emitido su voto por correo a Chicago", informó el organismo.

Además, la Santa Sede señaló que el pontífice también había participado de procesos electorales durante los años en los que vivió en Perú. "El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y al deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos", agregó el comunicado.

Por qué su voto marcó un precedente histórico

La participación de León XIV representó un acontecimiento sin precedentes conocidos en la historia moderna del pontificado. Se convirtió en el primer Papa del que existe una confirmación oficial de haber votado en elecciones de su país de origen.

Su antecesor, Francisco, nacido en Argentina como Jorge Bergoglio, conservó sus documentos argentinos durante su pontificado, pero no participó de las elecciones nacionales. Tampoco se registraron antecedentes similares entre sus predecesores no italianos, Benedicto XVI y Juan Pablo II.

La noticia había comenzado a circular después de una publicación del diario estadounidense Chicago Sun-Times, que informó que Robert Prevost figuraba en los registros electorales del estado de Illinois y había solicitado una boleta para votar por correo.

Según los datos difundidos por ese medio, el pedido se había realizado el 3 de octubre y el pontífice figuraba registrado con un domicilio en New Lenox, en el condado de Will, Illinois.

Cómo funciona el voto por correo en Estados Unidos

La legislación electoral de Illinois permite que los ciudadanos registrados puedan votar por correo sin necesidad de justificar su decisión. El mecanismo también contempla a los estadounidenses que residen fuera del país.

Matt Dietrich, portavoz de la Junta Electoral del estado de Illinois, explicó que actualmente no existe una obligación de presentar un motivo para utilizar esta modalidad.

"En la legislación de Illinois ya no existe el concepto de 'voto en ausencia', por lo que cualquier persona puede votar por correo si así lo desea", indicó.

El funcionario también detalló que existe una normativa específica, conocida como UOCAVA (Ley de Voto en Ausencia para Ciudadanos en el Extranjero y Personal Militar), que contempla la participación electoral de ciudadanos estadounidenses que viven fuera del territorio nacional.

Cuándo serán las elecciones legislativas

Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos se realizarán el martes 3 de noviembre de 2026. Estos comicios se celebran dos años después de las presidenciales y permiten definir la composición del Congreso durante la segunda mitad del mandato presidencial.

En esta oportunidad se renovarán los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y 35 de las 100 bancas del Senado. También se elegirán gobernadores en distintos estados y autoridades locales.

La votación será clave para determinar qué partido tendrá el control del Congreso durante los próximos dos años y, por lo tanto, la capacidad de impulsar o bloquear iniciativas del gobierno de Donald Trump.