Dos departamentos de Entre Ríos bajo alerta: el pronóstico para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para Gualeguay y Victoria. En Paraná, se prevén lluvias durante el domingo y temperaturas agradables.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para los departamentos Gualeguay y Victoria, en Entre Ríos, que estará vigente durante la noche del domingo 1° de noviembre. El organismo anticipa lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas intensas y posible caída de granizo.
Según el informe oficial, los fenómenos podrían provocar precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. Además, se advirtió que las lluvias más intensas podrían concentrarse en períodos cortos, lo que incrementaría la acumulación de agua en sectores urbanos y rurales.
La advertencia alcanza específicamente a Gualeguay y Victoria, mientras que para Paraná el pronóstico también anticipa condiciones inestables durante el domingo, con probabilidades de precipitaciones a lo largo de la jornada.
Cómo estará el tiempo en Paraná este sábado
Para este sábado 31 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 15 grados.
Por la tarde el cielo estará parcialmente nublado. Hacia la noche se anticipa mayor nubosidad, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones.
La posibilidad de lluvias se mantendrá entre el 0 y el 10 por ciento durante la mañana y la noche, mientras que por la tarde será prácticamente nula. Los vientos tendrán velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante buena parte del día.
Domingo con lluvias y tormentas
El panorama cambiará durante el domingo 1° de noviembre, cuando se prevé una jornada marcada por la inestabilidad. La temperatura mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 26 grados.
De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante la madrugada, la mañana y la tarde se esperan lluvias y tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10 y el 40 por ciento.
Sin embargo, la mayor probabilidad de tormentas se concentrará durante la noche del domingo, cuando las posibilidades de precipitaciones aumentarán a valores de entre el 40 y el 70 por ciento.
Los vientos se mantendrán entre los 7 y 22 kilómetros por hora durante la jornada. De esta manera, el inicio de noviembre estará acompañado por condiciones inestables en la capital entrerriana.
Cómo seguirá la semana: cuándo mejorarán las condiciones
Para el lunes 2 de noviembre, el organismo anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas en Paraná, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias. La temperatura mínima descenderá a 16 grados y la máxima alcanzará los 27 grados.
No obstante, la estabilidad será transitoria. El martes 3 de noviembre volverán las probabilidades de lluvias y tormentas aisladas, tanto durante la madrugada y la mañana como hacia la tarde y la noche. Las posibilidades de precipitaciones oscilarán entre el 10 y el 40 por ciento, con temperaturas de entre 17 y 26 grados.
A partir del miércoles 4 de noviembre se espera una nueva mejora, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados.
Para el jueves 5, el pronóstico indica temperaturas de entre 14 y 27 grados, mientras que el viernes 6 se prevé una mínima de 14 grados y una máxima de 24 grados. En ambas jornadas no se anticipan precipitaciones.