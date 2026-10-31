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Comienza el pago de haberes para la administración pública entrerriana: cronograma

Este sábado se acreditan los haberes para quienes perciben en el primer tramo que abarca hasta $1.520.000. Cómo sigue el cronograma.

31 de Octubre de 2026
Comienza el pago de haberes en Entre Ríos
Comienza el pago de haberes en Entre Ríos

Este sábado se acreditan los haberes para quienes perciben en el primer tramo que abarca hasta $1.520.000. Cómo sigue el cronograma.

El gobierno de Entre Ríos anunció esta semana el cronograma de pagos de los haberes de octubre para activos y pasivos de la administración pública. Si bien el mismo inicia el lunes 2 de noviembre, se acredita hoy sábado el primer tramo y finalizará el jueves 5, de acuerdo con el esquema de acreditación.

 

Los pagos se realizarán de manera escalonada, según los montos que perciben los trabajadores estatales. El esquema contempla cuatro tramos salariales, con fechas de acreditación establecidas para cada grupo.

 

El detalle del cronograma:

  • Lunes 2 de noviembre: haberes de hasta $1.520.000 (se acredita el sábado 31 de octubre).
  • Martes 3 de noviembre: haberes desde $1.520.001 hasta $1.830.000.
  • Miércoles 4 de noviembre: haberes desde $1.830.001 hasta $2.430.000.
  • Jueves 5 de noviembre: haberes desde $2.430.001 en adelante.

Temas:

cronograma de pagos Entre Ríos
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