Comienza el pago de haberes para la administración pública entrerriana: cronograma

El gobierno de Entre Ríos anunció esta semana el cronograma de pagos de los haberes de octubre para activos y pasivos de la administración pública. Si bien el mismo inicia el lunes 2 de noviembre, se acredita hoy sábado el primer tramo y finalizará el jueves 5, de acuerdo con el esquema de acreditación.

Los pagos se realizarán de manera escalonada, según los montos que perciben los trabajadores estatales. El esquema contempla cuatro tramos salariales, con fechas de acreditación establecidas para cada grupo.

El detalle del cronograma: