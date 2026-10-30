Los beneficios de poner una rama de romero bajo la almohada el 31 de octubre: cómo hacer el ritual

A medida que se acerca el 31 de octubre, algunas tradiciones populares proponen realizar pequeños rituales para despedir el mes y prepararse para una nueva etapa. Una de las prácticas que gana atención consiste en colocar una rama de romero debajo de la almohada antes de dormir.

A esta hierba aromática se le atribuyen, dentro de las creencias populares, propiedades de protección y purificación. Quienes realizan el ritual consideran que puede ayudar simbólicamente a alejar las malas energías y favorecer una sensación de bienestar.

La costumbre también está vinculada con la reflexión personal: representa una oportunidad para revisar lo vivido durante octubre, dejar atrás aquello que ya no se desea y pensar en los objetivos para noviembre.

Para qué sirve poner romero debajo de la almohada

En la tradición popular, el romero está asociado con la protección, la limpieza energética y la renovación. Por ese motivo, suele incorporarse a distintos rituales domésticos, especialmente en fechas relacionadas con el cierre de ciclos.

Colocar una rama debajo de la almohada representa, para quienes siguen esta práctica, una manera de acompañar el descanso con una intención positiva. También se interpreta como un gesto para comenzar el nuevo mes con tranquilidad y disposición para nuevos proyectos. Estas propiedades forman parte de creencias y tradiciones populares, no de efectos comprobados científicamente.

Cómo hacer el ritual del romero el 31 de octubre

El procedimiento no requiere elementos especiales y puede realizarse antes de acostarse. Según la recomendación, hay que seguir estos pasos:

- Elegir una rama de romero: debe estar limpia y seca, sin restos de tierra ni humedad.

- Pensar en lo que se quiere dejar atrás: antes de dormir, dedicar unos minutos a reflexionar sobre las experiencias del mes.

- Definir nuevas intenciones: pensar en los objetivos y deseos para noviembre.

- Colocar el romero debajo de la almohada: también se puede guardar dentro de una pequeña bolsita de tela para evitar que se desprendan las hojas.

La práctica puede acompañarse de unos minutos de silencio y tranquilidad. La intención personal es el elemento central de este ritual.

Qué hacer con el romero al día siguiente

A la mañana siguiente, se recomienda retirar la rama de debajo de la almohada. Si está deteriorada, se puede desechar; si permanece en buenas condiciones, existe la posibilidad de conservarla como adorno en un lugar seco.

No es necesario quemarla ni repetir el procedimiento durante varios días. La tradición propone realizarlo durante la noche del 31 de octubre como un gesto simbólico para cerrar una etapa y recibir el comienzo de noviembre con una actitud renovada.