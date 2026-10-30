Cómo renovar el CUD en noviembre de 2026: requisitos, turnos y documentación

La renovación del Certificado Único de Discapacidad es gratuita y requiere una evaluación de una junta interdisciplinaria. Conocé qué documentación presentar, cómo solicitar un turno en noviembre de 2026 y dónde realizar el trámite en Entre Ríos.
La renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en noviembre de 2026 es un trámite que deben tener en cuenta las personas cuyo documento requiere actualización. El procedimiento es gratuito, se realiza mediante una Junta Evaluadora interdisciplinaria y permite mantener el acceso a derechos y prestaciones vinculados con la discapacidad.
El CUD es un documento público con validez en todo el territorio argentino. Acredita una situación de discapacidad y permite acceder, según las condiciones previstas por la legislación, a cobertura de tratamientos, medicamentos, rehabilitación, transporte gratuito y determinadas asignaciones familiares.
Sin embargo, no todos los titulares deben renovarlo. Existen certificados emitidos sin fecha de vencimiento y otros que fueron alcanzados por prórrogas. Por eso, antes de solicitar un turno, resulta fundamental verificar la situación particular de cada documento.
Cómo renovar el CUD en noviembre: paso a paso
Para comenzar la renovación, las personas interesadas deben ingresar al sitio oficial del Gobierno nacional y completar una consulta personalizada. Allí se solicita información sobre el tipo de trámite, la condición de salud y el domicilio que figura en el DNI.
El sistema permite identificar la documentación requerida y la Junta Evaluadora correspondiente. Una vez reunidos los informes médicos, se debe solicitar un turno en el establecimiento indicado y concurrir a la evaluación.
El procedimiento contempla los siguientes pasos:
Verificar la vigencia del CUD: consultar la fecha de actualización y comprobar si existe alguna prórroga aplicable.
Completar la consulta oficial: seleccionar la opción de renovación e ingresar los datos solicitados.
Reunir la documentación médica: solicitar certificados, informes y estudios actualizados al equipo de salud.
Pedir un turno: comunicarse con la Junta Evaluadora correspondiente al domicilio.
Asistir a la evaluación: presentar los documentos requeridos para que la junta determine si corresponde renovar el certificado.
Retirar el resultado: seguir las indicaciones del organismo para obtener el nuevo documento o conocer la resolución.
El trámite se inicia mediante la consulta oficial de requisitos para renovar el CUD.
Qué documentación se necesita para renovar el CUD
Los requisitos pueden variar según la condición de salud y la Junta Evaluadora. En general, se solicita el DNI de la persona interesada, documentación médica actualizada y estudios que permitan evaluar su situación.
También pueden requerirse informes de profesionales tratantes, constancia de cobertura médica y planillas específicas según el tipo de discapacidad. Para una renovación, se debe presentar además el certificado anterior.
En Entre Ríos, la información provincial sobre el trámite establece que los solicitantes deben reunir la documentación correspondiente a su condición, junto con el CUD anterior. En caso de pérdida, robo o destrucción, se solicita una constancia que acredite lo sucedido.
Dónde renovar el Certificado Único de Discapacidad en Entre Ríos
Los entrerrianos pueden gestionar el CUD mediante las Juntas Evaluadoras que dependen del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi).
Según el portal oficial de trámites de Entre Ríos, la provincia cuenta con juntas en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Federación, Chajarí, Gualeguaychú, Gualeguay, Nogoyá, Villaguay, Colón, Victoria, Urdinarrain, Basavilbaso, San Salvador y Rosario del Tala.
El organismo provincial informa como sede de referencia la ubicada en José María Torres 773, Paraná, con atención de lunes a viernes de 7 a 12.30 y los teléfonos (0343) 4208281, 4208280 y 0800-888-4044. Se recomienda confirmar previamente los horarios y la disponibilidad de turnos.
Qué CUD deben actualizarse en noviembre de 2026
Uno de los aspectos más importantes es la prórroga establecida mediante la Resolución 2520/2024. La normativa extendió por un año las fechas de actualización originales comprendidas entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2025, siempre que los certificados no tuvieran una prórroga anterior.
Por ejemplo, un CUD cuya actualización original estaba prevista para noviembre de 2025 quedó prorrogado hasta el mismo mes de 2026. Por ese motivo, sus titulares deben verificar la fecha exacta y gestionar la actualización correspondiente.
También existen certificados sin vencimiento, emitidos bajo determinados criterios establecidos por la Ley 27.711 y su reglamentación. Entre los supuestos contemplados se encuentran personas con antecedentes de certificaciones previas y condiciones estables, mayores de 60 años que cumplen requisitos específicos y personas que necesitan equipamiento permanente para preservar funciones vitales.