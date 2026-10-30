Anunciaron cortes en la Ruta 168 para este domingo: los motivos de la protesta

Vecinos de barrio El Pozo, en Santa Fe, anunciaron interrupciones parciales del tránsito sobre la Ruta Nacional 168 para este domingo 1° de noviembre, desde las 17. Reclaman obras preventivas ante posibles inundaciones y aseguran que no recibieron respuestas de las autoridades.
Vecinos de barrio El Pozo, en la ciudad de Santa Fe, anunciaron cortes parciales de tránsito sobre la Ruta Nacional 168 para este domingo 1° de noviembre, a partir de las 17. La medida fue convocada para reclamar obras de infraestructura que permitan reducir los riesgos de anegamientos e inundaciones ante la posibilidad de lluvias intensas y crecidas del río asociadas al fenómeno de El Niño.
La protesta fue impulsada por familias del barrio, que manifestaron su preocupación por las condiciones de la zona frente a posibles eventos meteorológicos de gran intensidad. Según señalaron, las obras preventivas resultan necesarias para disminuir las consecuencias de las precipitaciones abundantes y eventuales crecidas.
Los manifestantes explicaron que la decisión de movilizarse se produjo después de presentar notas formales ante las autoridades competentes sin obtener respuestas. Ante esta situación, resolvieron trasladar el reclamo a la ruta mediante interrupciones parciales de la circulación.
Reclaman obras para prevenir inundaciones
Los vecinos advirtieron sobre la necesidad de adoptar medidas antes de que se produzcan episodios de lluvias intensas. En ese sentido, solicitaron la ejecución de trabajos preventivos que permitan minimizar los riesgos de anegamientos en barrio El Pozo.
La preocupación se relaciona con las perspectivas meteorológicas para los próximos meses, que anticipan mayores probabilidades de precipitaciones normales o superiores a las habituales en sectores del Litoral argentino, en un contexto de posible influencia de El Niño.
Frente a este escenario, las familias consideraron necesario que las autoridades brinden respuestas concretas y avancen con las intervenciones requeridas para proteger las viviendas y reducir los riesgos para la población.
Cuándo serán los cortes en la Ruta Nacional 168
De acuerdo con lo anunciado por los organizadores, la movilización comenzará este domingo a las 17 y contemplará interrupciones parciales del tránsito sobre la Ruta Nacional 168.
La medida podría generar demoras para los automovilistas que circulen por el corredor vial que conecta Santa Fe con Paraná a través del Túnel Subfluvial.
Hasta el momento, los convocantes no precisaron cuánto tiempo se extenderán las interrupciones ni el punto exacto donde se concentrarán los manifestantes.
La protesta tendrá como principal objetivo visibilizar la situación de barrio El Pozo y solicitar respuestas a los pedidos de obras preventivas que, según los vecinos, ya fueron presentados formalmente ante las autoridades.