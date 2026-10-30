Triple choque en avenida de Bovril: un utilitario chocó a una Hilux que derribó una palmera y terminó contra otro auto

Un triple choque en la ciudad de Bovril (departamento La Paz), se registró este viernes alrededor de las 19, sobre bulevar San Martín, donde estuvieron involucrados una Peugeot Partner, una camioneta Toyota Hilux y un auto Toyota Yaris. Como consecuencia de la colisión, una palmera ubicada en el cantero central, cayó y quedó entre dos de los vehículos.

Según confirmaron fuentes policiales a Elonce, el siniestro comenzó cuando una Peugeot Partner, que circulaba desde la zona de las calles Doctor Tomé y Juan XXIII, impactó contra el sector lateral trasero derecho de una Toyota Hilux, a la altura de la puerta posterior del lado del acompañante.

Tras recibir el impacto, el conductor de la camioneta habría realizado una maniobra brusca con el volante y continuó su trayectoria, subió al cantero central de la avenida, derribó la palmera tras chocarla, hasta colisionar contra un Toyota Yaris que se encontraba sobre el bulevar.

La palmera cayó entre los vehículos

Durante la secuencia, la Toyota Hilux también impactó contra una palmera situada en el cantero central de la avenida, la cual, cayó sobre la calzada y quedó entre la camioneta y el automóvil, según pudo observarse en una fotografía del lugar.

En la imagen se aprecia que la palmera quedó apoyada sobre el sector delantero del Toyota Yaris, mientras que la Hilux terminó detenida a su lado, parcialmente sobre el cantero.

El auto presentaba daños visibles en su parte delantera, mientras que la camioneta quedó junto al tronco derribado.

Investigan cómo ocurrió la colisión

El accidente se produjo en un sector de bulevar San Martín, una de las arterias de circulación de Bovril, en dirección hacia la salida de la localidad.

La secuencia de los impactos deberá establecerse mediante las actuaciones correspondientes.

A pesar de la magnitud del siniestro y de los daños ocasionados en los vehículos, no se registraron personas lesionadas. El accidente dejó únicamente daños materiales, tanto en los rodados involucrados como en la palmera que fue derribada durante la secuencia de impactos.