Renault y Chery negocian fabricar un vehículo chino en Argentina: qué modelo producirían

La industria automotriz argentina podría sumar un nuevo proyecto de producción con participación china. Renault y Chery mantienen conversaciones para fabricar un vehículo comercial en la planta de Santa Isabel, ubicada en Córdoba, en lo que podría convertirse en el primer modelo de una marca de origen chino producido en el país.

La iniciativa comenzó a analizarse hace aproximadamente un año y medio, pero atravesó una etapa de pausa. Durante 2026, y especialmente en los últimos seis meses, las negociaciones volvieron a tomar impulso, según informó el medio especializado A Rodar Post.

El proyecto contempla incorporar un nuevo producto a la línea de montaje de Renault, que actualmente concentra su producción en el utilitario Kangoo y en la nueva pick-up Niagara, cuyo desarrollo demandó una inversión de alrededor de 400 millones de dólares.

Cómo avanzan las negociaciones entre Renault y Chery

La salida de Nissan, que fabricaba en Santa Isabel las pick-ups Frontier y Renault Alaskan, y el cierre del ciclo productivo de los modelos Sandero, Stepway y Logan habían reducido la actividad de la planta cordobesa. La apuesta por la Niagara permitió reactivar parte de la producción, pero la estrategia de Renault podría sumar ahora un nuevo proyecto junto a una compañía china.

Las primeras conversaciones con Chery se habrían iniciado hace más de un año. Sin embargo, la prioridad que Renault le otorgó al desarrollo de la Niagara y las diferencias vinculadas al origen de los fondos y al reparto de la inversión habrían demorado el avance.

Durante los últimos meses, las negociaciones se reactivaron. Fuentes internas de la automotriz confirmaron el movimiento, mientras que en el sector autopartista también comenzaron a advertir señales concretas de la iniciativa.

Uno de los indicios fue la aparición de pedidos de cotización de componentes. Además, directivos de Chery mantuvieron contactos con la Cancillería argentina para vincularse con proveedores nacionales. A través de la Secretaría de Industria, fueron conectados con la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), que les acercó un listado de empresas del sector.

Qué vehículo podría fabricarse en Córdoba

Por el momento, las fuentes consultadas señalaron que el proyecto apunta a un vehículo comercial y no a un automóvil de pasajeros. Entre las posibilidades aparecen una pick-up o un utilitario, aunque todavía no trascendieron precisiones sobre el tamaño ni el segmento del modelo.

Tampoco está confirmado que el vehículo lleve la marca Chery. El grupo automotor chino tiene bajo su órbita otras firmas, entre ellas Omoda-Jaecoo y Jetour. Por ese motivo, no se descarta que el modelo elegido pertenezca a alguna de esas marcas.

En el caso de Omoda-Jaecoo, ya se había comunicado la intención de desarrollar producción en Argentina, un antecedente que alimenta las versiones sobre una posible participación en el proyecto.

Otra de las cuestiones que todavía debe definirse es la modalidad de fabricación. Entre las alternativas se encuentra el sistema CKD, que consiste en ensamblar vehículos en el país a partir de kits de piezas importadas. Este esquema permitiría iniciar la producción local y, eventualmente, avanzar hacia una mayor integración de componentes nacionales.

La participación de los proveedores argentinos

La posibilidad de que el proyecto avance despertó expectativas en el sector autopartista, aunque sus representantes mantienen cautela. La solicitud de cotizaciones constituye una señal de interés, pero no garantiza que el programa industrial finalmente se concrete.

En el sector explicaron que este tipo de consultas también puede formar parte de estudios internos de costos que luego deben ser evaluados por las casas matrices en China.

Por otra parte, las conversaciones se estarían desarrollando directamente entre Renault y la casa matriz de Chery, sin intervención del representante comercial de la marca en Argentina, el Grupo Corven, encabezado por Leandro Iraola.

De concretarse, el acuerdo permitiría incorporar un nuevo vehículo a la producción de Santa Isabel y marcaría un paso importante en la presencia de las automotrices chinas en la industria nacional. Por ahora, no hay anuncios oficiales sobre el modelo, la inversión ni los plazos para iniciar su fabricación.