Avanza la venta de supermercados DIA: quiénes son los tres posibles compradores

La venta de supermercados DIA Argentina ingresó en su etapa decisiva, con tres grupos interesados y ofertas que rondarían los USD 100 millones. La compañía cuenta con casi 1.000 locales en el país y podría definir en los próximos días con quién continuará las negociaciones.
La venta de supermercados DIA Argentina ingresó en una instancia decisiva y podría registrar novedades durante los próximos días. Tres grupos empresarios llegaron a la etapa final del proceso de negociación para adquirir las operaciones locales de la cadena de origen español, aunque todavía no se alcanzó un acuerdo definitivo. Las propuestas económicas habrían rondado los 100 millones de dólares.
Según informó Infobae, los principales interesados son Grupo de Narváez (GDN), propietario de Changomás; el conglomerado peruano Intercorp, a través de Supermercados Peruanos; y la plataforma de entregas PedidosYa. Entre ellos, el grupo encabezado por Francisco de Narváez aparece como el favorito, de acuerdo con fuentes vinculadas a las conversaciones.
El proceso comenzó meses atrás, cuando los accionistas de Grupo DIA encomendaron al banco Santander la búsqueda de un comprador o socio para su negocio argentino. Desde entonces, distintas compañías accedieron a información financiera, comercial y operativa para evaluar una eventual adquisición.
Las ofertas por supermercados DIA y la fecha clave
Las propuestas económicas se habrían presentado hace aproximadamente 15 días, con valores cercanos a los USD 100 millones. Sin embargo, la elección de uno de los interesados no implicará necesariamente el cierre inmediato de la operación.
Antes de concretar la transferencia, los potenciales compradores deberán completar la revisión de documentación comercial, financiera, laboral y regulatoria. Este procedimiento, conocido como due diligence, permite identificar obligaciones y posibles contingencias vinculadas con la empresa.
Entre los aspectos analizados se encuentran los contratos de alquiler de las sucursales, las franquicias, las habilitaciones comerciales, las multas administrativas y la situación de los trabajadores.
Por qué el 17 de noviembre es una fecha importante
Uno de los objetivos considerados durante las negociaciones fue avanzar con la operación antes del 17 de noviembre de 2026, cuando está previsto que comience a regir obligatoriamente el sistema de control previo de concentraciones económicas.
El cambio está vinculado con la Ley de Defensa de la Competencia 27.442, que contempla un régimen de autorización previa para determinadas fusiones y adquisiciones empresariales.
Bajo este esquema, las operaciones alcanzadas por la normativa deberán contar con la aprobación estatal antes de concretarse. No obstante, esto no significa que DIA tenga la obligación de vender antes de esa fecha, ya que la aplicación del régimen dependerá de las características de la transacción.
Quiénes son los tres interesados en comprar DIA
El Grupo de Narváez, encabezado por el empresario Francisco de Narváez, cuenta con experiencia en el sector supermercadista argentino. En noviembre de 2020 adquirió las operaciones locales de Walmart, que incluían más de 90 establecimientos y aproximadamente 9.500 trabajadores.
Tras aquella adquisición, los supermercados comenzaron a operar bajo la marca Changomás. El grupo también participó en el proceso de venta de Carrefour Argentina, aunque esa operación finalmente no prosperó.
Otro de los candidatos es Intercorp, uno de los principales conglomerados empresariales de Perú. A través de sus distintas compañías, opera cadenas como Plaza Vea, Vivanda, Makro y Mass, con presencia en supermercados, hipermercados y comercios de proximidad.
El tercer interesado es PedidosYa, la plataforma de entregas a domicilio, cuya participación incorpora un perfil diferente al de los otros dos candidatos, vinculados directamente con la administración de grandes cadenas comerciales.
La situación de DIA Argentina y sus casi 1.000 locales
La posible venta involucra una de las cadenas de supermercados con mayor presencia territorial en Argentina. Al cierre de septiembre de 2026, DIA contaba con 991 establecimientos en el país, entre sucursales propias y franquicias.
Durante el tercer trimestre del año, la compañía registró ventas brutas por 378,4 millones de euros, lo que representó un incremento interanual del 12,2%. Sin embargo, el volumen de ventas comparables retrocedió un 5,2%.
Estos indicadores forman parte de los elementos considerados por los potenciales compradores, junto con la estructura comercial, la distribución de los establecimientos y las obligaciones contractuales.