Prevén un verano con más lluvias y temperaturas más bajas en gran parte de Entre Ríos

El verano en Entre Ríos podría presentar lluvias superiores a las habituales y temperaturas normales o inferiores a los valores históricos, según las nuevas proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el trimestre comprendido entre noviembre de 2026 y enero de 2027. El informe anticipó un escenario de mayor humedad en buena parte del Litoral, en un contexto de posible influencia del fenómeno de El Niño.

De acuerdo con las perspectivas climáticas, Entre Ríos se encuentra dentro de la región donde se esperan precipitaciones normales o superiores a la normal, una tendencia que también alcanza a otras provincias del centro y noreste argentino. La probabilidad de lluvias por encima de los promedios históricos sería mayor hacia el norte del Litoral.

En cuanto a las temperaturas, el panorama presenta diferencias dentro del territorio entrerriano. En el norte provincial se prevén registros dentro de los valores normales para la época, mientras que en el centro y sur las marcas térmicas podrían ubicarse dentro o por debajo de los promedios habituales.

Qué se espera para las lluvias en Entre Ríos

El informe del SMN indicó que el trimestre estará caracterizado por una mayor probabilidad de precipitaciones normales o superiores a las habituales en buena parte de la región central y del Litoral argentino.

Esta tendencia incluye a Entre Ríos, Santa Fe y sectores de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y San Luis. Sin embargo, el organismo aclaró que las perspectivas corresponden a promedios trimestrales y no permiten determinar con precisión cuándo se producirán las lluvias.

“Esta previsión debe ser considerada sobre el valor medio del trimestre. Se espera la ocurrencia de eventos localmente más intensos que lo habitual, especialmente sobre el centro y noreste del país”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

Esto significa que, aunque los acumulados generales puedan ubicarse dentro o por encima de los registros históricos, también podrían producirse episodios de lluvias abundantes en períodos cortos, acompañados por tormentas de fuerte intensidad.

Temperaturas: diferencias entre el norte y el resto de la provincia

Respecto de las condiciones térmicas, el SMN proyectó una mayor probabilidad de temperaturas inferiores a las normales en sectores de la franja central del país.

En el norte de Entre Ríos, que comprende departamentos como Federación, Concordia, Federal, Feliciano y San Salvador, las temperaturas presentarían valores cercanos a los promedios históricos del trimestre.

En cambio, para Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Victoria, Gualeguay y los departamentos del sur entrerriano, la tendencia general indica registros normales o inferiores a los habituales.

El organismo también señaló que podrían registrarse menos jornadas con temperaturas máximas extremadamente elevadas en la región central y noreste del país. No obstante, esta proyección no descarta episodios puntuales de calor intenso durante el verano.

La influencia de El Niño sobre las condiciones meteorológicas

Las perspectivas para el cierre de 2026 y el comienzo de 2027 se desarrollan en un contexto marcado por la posible influencia del fenómeno de El Niño, asociado al calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial.

Este fenómeno puede modificar los patrones de circulación atmosférica y favorecer mayores precipitaciones en determinadas regiones de Sudamérica, entre ellas el Litoral argentino.

En Entre Ríos, los períodos bajo influencia de El Niño suelen estar asociados con una mayor disponibilidad de humedad y un incremento de las probabilidades de lluvias abundantes, aunque sus efectos pueden variar según la intensidad del fenómeno y otros factores atmosféricos.

Qué significa el informe para el verano entrerriano

Las proyecciones del SMN no implican que todos los días del trimestre serán lluviosos ni que las temperaturas permanecerán constantemente por debajo de los valores habituales.

Se trata de tendencias climáticas que indican cuáles son las condiciones más probables para un período de tres meses, tomando como referencia los registros históricos de cada región.

En este sentido, el organismo recomendó consultar periódicamente los pronósticos diarios y semanales, además de prestar atención al sistema de alerta temprana ante posibles tormentas intensas.