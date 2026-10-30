Aldosivi descendió a la Primera Nacional tras perder 2-1 ante Racing

Aldosivi perdió 2-1 frente a Racing en Avellaneda y quedó sin posibilidades matemáticas de alcanzar a Deportivo Riestra en la tabla anual. El equipo marplatense se despidió de la máxima categoría y jugará la próxima temporada en la Primera Nacional.
Aldosivi descendió a la Primera Nacional después de perder 2-1 frente a Racing en Avellaneda, en un encuentro en el que comenzó ganando, pero no logró sostener la ventaja. La derrota dejó al conjunto marplatense sin posibilidades matemáticas de alcanzar a Deportivo Riestra en la tabla anual y confirmó su pérdida de categoría.
El equipo visitante había conseguido ponerse en ventaja durante el primer tiempo gracias a un gol de Andrés Vombergar. Sin embargo, Racing reaccionó rápidamente con un tanto de Adrián “Maravilla” Martínez y completó la remontada en el complemento mediante un penal convertido por Ignacio Rodríguez.
De esta manera, Aldosivi cerró una temporada marcada por las dificultades para sumar puntos y los errores defensivos en momentos decisivos. Su próximo compromiso, ante River en el estadio José María Minella, será la despedida de su tercera etapa en la Primera División del fútbol argentino. El encuentro estaba previsto para el jueves, aunque su programación todavía no había sido confirmada oficialmente.
Aldosivi comenzó ganando, pero Racing reaccionó
El partido comenzó con un ritmo intenso y situaciones de peligro en ambos arcos. Racing tuvo mayor posesión de pelota y buscó generar oportunidades principalmente por el sector derecho, mientras que Aldosivi apostó por las recuperaciones y los ataques directos.
Vombergar fue uno de los protagonistas del inicio. El delantero tuvo una oportunidad apenas comenzó el encuentro y luego desperdició una ocasión clara frente al arco, tras un centro de Lucas Castro. Del otro lado, Adrián Martínez también exigió al arquero Lucas Acosta.
A los 20 minutos, Aldosivi consiguió abrir el marcador. Después de un tiro de esquina ejecutado por Anso desde la izquierda, la pelota picó en el área y Vombergar apareció para desviarla de cabeza hacia la red.
Racing empató rápidamente y dio vuelta el resultado
La ventaja del conjunto marplatense duró apenas cuatro minutos. Tras un lateral, un defensor de Aldosivi cabeceó hacia atrás, Conechny ganó la pelota por arriba y asistió a Martínez, quien definió de zurda para establecer el 1-1.
El delantero de Racing debió abandonar el campo de juego poco después debido a una lesión. A pesar de esa baja, el equipo local continuó generando situaciones de peligro.
Antes del descanso, ambos conjuntos tuvieron oportunidades para modificar el resultado. Zaracho y Conechny estuvieron cerca para Racing, mientras que Lodico y Nicolás Gaitán buscaron recuperar la ventaja para Aldosivi.
Un penal definido por el VAR sentenció el descenso
En el segundo tiempo, Racing encontró la jugada que terminó definiendo el encuentro. Lautaro Díaz ingresó al área después de combinar con un compañero y fue pisado por Pombo, quien intentó disputar la pelota, pero llegó tarde.
La acción continuó hasta que el VAR convocó al árbitro Nazareno Arasa para revisar la infracción. Después de observar las imágenes, el juez sancionó penal a favor del conjunto de Avellaneda.
Ignacio “Nacho” Rodríguez se encargó de la ejecución y convirtió el 2-1 con un remate de zurda, cruzado y alto, que dejó sin posibilidades al arquero visitante.
Aldosivi buscó el empate hasta el final
Con la obligación de sumar para mantener sus posibilidades de permanencia, el equipo marplatense adelantó sus líneas y realizó modificaciones ofensivas durante los últimos minutos.
Andrés Chávez tuvo una oportunidad importante después de controlar una pelota que llegó tras un remate defectuoso de Martín García, pero su definición cruzada salió desviada, publicó La Capital de Mar del Plata.
En tiempo adicional, Alan Sosa también intentó sorprender con un disparo desde larga distancia que pasó apenas por encima del travesaño. Racing, por su parte, estuvo cerca de ampliar la diferencia, aunque Lucas Acosta evitó el tercer gol con una doble intervención ante Conechny. Finalmente, la derrota por 2-1 confirmó el descenso de Aldosivi, que no pudo alcanzar a Deportivo Riestra en la tabla anual y deberá disputar la temporada 2027 en la Primera Nacional.