OSER muda su sede Paraná II a Cinco Esquinas: desde cuándo atenderá en la nueva dirección

La Obra Social de Entre Ríos informó que su sede Paraná II dejará de funcionar en calle Laprida 491 y comenzará a atender el lunes 2 de noviembre en avenida Francisco Ramírez 2559, en la zona de Cinco Esquinas, cerca de la terminal de ómnibus.
La sede Paraná II de OSER cambiará de dirección a partir del lunes 2 de noviembre, cuando comenzará a atender a sus afiliados en avenida Francisco Ramírez 2559, en la zona de Cinco Esquinas de Paraná, cerca de la terminal de ómnibus.
La Obra Social de Entre Ríos informó que la dependencia dejará de funcionar en su actual ubicación de calle Laprida 491 y trasladará la atención presencial a las nuevas instalaciones.
Según explicaron desde la entidad, el cambio permitirá contar con espacios más amplios y mejores comodidades para recibir a los afiliados que necesiten realizar trámites, consultas y gestiones vinculadas con sus prestaciones.
Buscan mejorar la atención presencial
La mudanza forma parte de un plan de mejoras que OSER desarrolla en sus distintas oficinas, con el objetivo de optimizar la atención al público y acondicionar los espacios destinados a los afiliados.
Desde la obra social señalaron que la nueva ubicación permitirá ampliar su presencia en distintos sectores de Paraná y facilitar el acceso a la atención personalizada.
Además, indicaron que continuarán fortaleciendo los canales digitales y las herramientas de autogestión para que los afiliados puedan realizar diferentes trámites desde sus hogares, sin necesidad de concurrir personalmente a una oficina.
De esta manera, desde el lunes 2 de noviembre, quienes necesiten asistir a la sede Paraná II deberán dirigirse a avenida Francisco Ramírez 2559, en lugar de la anterior dirección de Laprida 491.