Lali Espósito se casa este sábado: Claudia Villafañe está a cargo de la organización

La pareja se casa este sábado en una casona de San Telmo

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casarán este sábado en una celebración íntima en la Ciudad de Buenos Aires. Después de semanas de versiones sobre la fecha y el lugar elegido, se conocieron detalles del espacio donde la pareja dará el sí: una casona antigua ubicada en el corazón del barrio de San Telmo.

Según informó Infobae, fuentes cercanas a la pareja confirmaron que la ceremonia se realizará este sábado. Además, la organización del evento está a cargo de Claudia Villafañe, mientras que los novios mantienen en reserva los preparativos y la lista de invitados.

La ubicación del festejo fue revelada en el programa LAM, donde el periodista Fede Flowers mostró desde las inmediaciones del lugar algunos detalles del operativo dispuesto para recibir a los asistentes.

Cómo es el lugar elegido para el casamiento

El espacio elegido es una casona antigua de San Telmo, con una propuesta que combina la arquitectura tradicional de Buenos Aires con abundante vegetación. Se trata de un escenario alejado de los salones convencionales, en línea con el perfil reservado que la pareja decidió darle a la celebración.

“Estamos en pleno corazón de San Telmo, exactamente a unos metros de donde mañana van a dar el sí Lali y Pedro Rosemblat. Hubo mucha incertidumbre y misterio sobre dónde y cuándo se casaban. Llegamos al lugar y estamos a metros de donde se realizará”, relató Flowers durante el móvil televisivo.

El cronista también aseguró haber visto a Rosemblat dentro de la propiedad. “Pedro Rosemblat está acá adentro en este momento. Lo vi con una camisa celeste o de jean; estaba un poco alejado, pero era él claramente”, sostuvo.

Además, describió un importante operativo de organización en la cuadra, que fue delimitada para controlar el ingreso y la circulación de los invitados. “El lugar donde van a estar los invitados, donde van a llegar y donde van a estacionar está cercado. Es toda la cuadra”, explicó.

Los preparativos y el hermetismo de la pareja

Flowers contó que el personal del establecimiento le pidió que se retirara del perímetro reservado para el evento. Desde el lugar le indicaron que el espacio estaba preparado para una celebración al día siguiente.

“Continúa el hermetismo. Si pasás por acá, ni siquiera podés preguntar si habrá un evento o un ca

samiento”, comentó el periodista sobre la reserva que rodea los preparativos.

Pese a las restricciones, el movilero alcanzó a observar parte del montaje desde el ingreso. “Estuve mirando por la cerradura y había mesas; parecía que estaba todo ya enmantelado. También se escuchó algo de sonido. Me parece que estaban haciendo una prueba”, señaló.