Boca y River se juegan mucho más que un Superclásico: qué estará en disputa este domingo

Este domingo se juega el Superclásico en la Bombonera

El Superclásico entre Boca y River se disputará este domingo 1° de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por el Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá una importancia que irá más allá de la histórica rivalidad, debido a que ambos equipos buscarán sumar puntos fundamentales para sus objetivos deportivos, especialmente en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

El conjunto xeneize intentará aprovechar la localía y extender su racha favorable en los enfrentamientos recientes, mientras que el Millonario buscará recuperarse y conseguir un resultado que le permita mejorar su situación en la tabla anual.

El partido contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y será televisado por ESPN Premium y TNT Sports. La expectativa también estará puesta en las decisiones de los entrenadores, Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio, quienes afrontarán un compromiso determinante en la recta final de la temporada.

Boca busca defender el liderazgo de la tabla anual

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó al Superclásico como uno de los principales protagonistas de la temporada. En su última presentación derrotó 1-0 a Independiente, en Avellaneda, gracias a un cabezazo de Facundo Herrera, y se mantuvo en lo más alto de la tabla anual.

El Xeneize acumuló 57 puntos, la misma cantidad que Argentinos Juniors y uno más que Rosario Central, por lo que una victoria ante River le permitiría dar un paso importante hacia el primer puesto de la clasificación general. Esa ubicación representa uno de los caminos para acceder a la Copa Libertadores 2027 y también está vinculada con el reconocimiento al mejor equipo de la temporada regular.

Además, Boca ya aseguró su clasificación a los octavos de final del Clausura y continúa con posibilidades de conquistar otros títulos. El conjunto de la Ribera afrontará la definición de la Copa Argentina y disputará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla.

River necesita sumar para acercarse a la Libertadores 2027

La situación de River es diferente. El equipo conducido por Leonardo Ponzio llegó a esta instancia con la necesidad de sumar puntos para mejorar su posición en la tabla anual y mantener sus aspiraciones de disputar la próxima Copa Libertadores.

El Millonario acumuló 52 unidades en la clasificación general, por detrás de los equipos que ocupan las principales posiciones. Su ubicación lo mantiene, por el momento, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, aunque todavía conserva posibilidades matemáticas de alcanzar el máximo certamen continental.

Una victoria en La Bombonera le permitiría reducir diferencias con sus competidores directos. En cambio, una derrota complicaría sus aspiraciones, especialmente porque después del Superclásico solamente quedará una fecha de la fase regular.

River también buscará asegurar su presencia en los playoffs del Clausura. El conjunto de Núñez se ubicó cuarto en la Zona B, con 23 puntos, luego de superar 1-0 a Racing en su última presentación.

Qué puede pasar con la clasificación según el resultado

El resultado del Superclásico tendrá consecuencias diferentes para cada equipo, aunque ambos necesitan sumar para cumplir sus objetivos.

Si gana Boca, el equipo de Arruabarrena llegará a los 60 puntos en la tabla anual y fortalecerá sus posibilidades de terminar como líder. También aumentará la presión sobre Argentinos Juniors, Rosario Central y los demás equipos que buscan los primeros puestos.

Si gana River, alcanzará las 55 unidades y se acercará a la zona de clasificación a la Libertadores. Además, podría asegurar su participación en los playoffs del Clausura, dependiendo de los resultados de sus rivales.

Si empatan, Boca llegará a 58 puntos y River a 53. El reparto de unidades mantendrá abierta la disputa por los puestos internacionales, aunque dejará al Millonario con menos margen para recuperar terreno en la última jornada.

La clasificación a la Libertadores también dependerá de los campeones de los torneos nacionales e internacionales, ya que determinados resultados podrían liberar cupos adicionales en la tabla anual. Infobae

Boca intentará conseguir una marca que no alcanza desde 1991

Además de las posiciones en el campeonato, el Superclásico tendrá un atractivo especial por los antecedentes recientes entre ambos equipos.

Boca ganó los últimos dos enfrentamientos oficiales ante River. El primero fue el 9 de noviembre de 2025, cuando se impuso 2-0 en La Bombonera por el Torneo Clausura. El segundo ocurrió el 19 de abril de 2026, con una victoria 1-0 en el Monumental gracias a un penal convertido por Leandro Paredes.

Si vuelve a imponerse este domingo, el Xeneize conseguirá tres triunfos consecutivos ante su clásico rival, una marca que no alcanza desde 1991.

En aquella oportunidad, el equipo dirigido por Óscar Washington Tabárez logró tres victorias frente a River en poco más de un mes. Desde entonces, ninguno de los dos clubes consiguió repetir esa seguidilla en partidos oficiales.

Cómo está el historial del Superclásico

El historial general también favorece a Boca, aunque con una diferencia reducida.

De acuerdo con los registros de partidos oficiales, ambos clubes se enfrentaron en 266 oportunidades. El Xeneize consiguió 94 victorias, River ganó 88 encuentros y los restantes 84 terminaron empatados.

El encuentro de este domingo será el número 267 de una rivalidad que atraviesa distintas generaciones y que nuevamente tendrá consecuencias deportivas importantes para ambos protagonistas.

En los últimos cinco enfrentamientos oficiales, Boca consiguió tres triunfos y River dos, una muestra de la paridad que caracterizó los cruces recientes.

Las dudas de Arruabarrena y Ponzio para el Superclásico

En la previa, los entrenadores trabajaron sobre las últimas decisiones relacionadas con sus formaciones titulares.

En Boca, Rodolfo Arruabarrena mantuvo una incógnita en el ataque. Sebastián Villa y Alan Velasco disputaron un lugar en el equipo inicial, mientras que Leonel Flores y Miguel Merentiel aparecieron como alternativas firmes para integrar la ofensiva.

En River, Leonardo Ponzio evaluó la situación física de Aníbal Moreno, quien arrastró una molestia lumbar. También analizó las posibilidades de Lucas Beltrán y Sebastián Driussi para ocupar un puesto en la delantera.

Marcos Acuña, por su parte, evolucionó favorablemente de un traumatismo en el pie izquierdo y pudo completar los entrenamientos, por lo que se perfiló como titular en el lateral izquierdo.

Las probables formaciones de Boca y River

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Sebastián Villa o Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva o Aníbal Moreno y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Las alineaciones son tentativas y quedarán sujetas a las decisiones de los cuerpos técnicos antes del encuentro.

A qué hora juegan Boca y River y dónde ver el partido

El Superclásico se disputará este domingo 1° de noviembre, a partir de las 15, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Nicolás Ramírez será el árbitro principal, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

La transmisión televisiva estará disponible a través de ESPN Premium y TNT Sports, señales que requieren la contratación del paquete de fútbol correspondiente.

Con la clasificación a las copas internacionales, el liderazgo de la tabla anual y el acceso a los playoffs en juego, Boca y River protagonizarán un Superclásico que podría marcar el rumbo de ambos equipos en el cierre de la temporada.