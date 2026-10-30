El Club Estudiantes inauguró su nueva cancha de hockey en el Plumín

El Club Atlético Estudiantes de Paraná inauguró su nueva cancha de hockey sobre césped en el predio El Plumín, un espacio que representa un importante crecimiento para la disciplina dentro de la institución. La obra fue posible gracias al esfuerzo sostenido del club y se concretó en un sector que también cuenta con las mejoras realizadas por el Estado municipal en la zona de la Puerta del Sol.

La inauguración tuvo un significado especial porque se realizó en el marco de los 50 años del hockey en Estudiantes. La celebración reunió a jugadoras de distintas generaciones, desde las pioneras que comenzaron a practicar la disciplina en 1976 hasta las más pequeñas que hoy forman parte de las divisiones infantiles.

"Todo eso fue como un esfuerzo colaborativo del club durante muchos años para comprar la cancha, hacer el esfuerzo de tener el terreno, para combinar eso con el esfuerzo que hace el Estado municipal haciendo la Puerta del Sol y toda esta zona quedó hermosa", destacó la intendenta Rosario Romero.

Una obra construida con esfuerzo colectivo

La nueva cancha representa la concreción de un proyecto que llevó varios años de trabajo y que permitirá seguir fortaleciendo el desarrollo del hockey dentro del club.

"Felicito nuevamente a los paranaenses, porque al pagar sus tasas también posibilitan esas hermosas obras", expresó en referencia a las mejoras municipales que acompañaron el crecimiento de ese sector de la ciudad.

Durante la inauguración también se destacó la presencia de numerosas jugadoras de diferentes edades y de quienes formaron parte de los comienzos de la disciplina en Estudiantes. "Esto es un vergel de chicos y chicas muy pequeños y otras generaciones, las pioneras que empezaron. Da gusto verlas", manifestó.

50 años de historia del hockey en Estudiantes

La celebración permitió recuperar parte de la historia de la disciplina en la institución. Emilio Fouces, presidente del Club Estudiantes, recordó cómo fueron aquellos comienzos y la evolución que tuvo el hockey en Paraná.

"Lo vi crecer y nacer al hockey del club. Ellas eran las que estaban todos los días detrás de los palos y hoy celebrando 50 años", recordó con emoción. También valoró la posibilidad de reencontrarse con antiguas compañeras y observar el crecimiento que tuvo la actividad desde aquella primera etapa.

"Un orgullo máximo porque estoy desde 1970, pero ver acá todas las chicas que han vuelto, o sea, que yo le sembré el bichito", expresó.

La histórica integrante del club contó que, aunque su etapa como jugadora fue breve, luego dedicó gran parte de su tiempo a la formación de las categorías infantiles.

"Jugadora fui muy poquito tiempo, pero después me dediqué a formar las chiquitas, a las infantiles y realmente es una pasión", señaló.

El crecimiento del hockey en Paraná

La inauguración de la cancha también fue una oportunidad para valorar el desarrollo que tuvo el hockey sobre césped en la ciudad durante las últimas décadas. La presencia de jugadoras de distintas generaciones reflejó la continuidad de una actividad que comenzó cuando todavía había pocos clubes que la practicaban.

"Una gran alegría poder compartir y ver que se sigue sembrando y el club crece muchísimo", sostuvo la referente. Además, manifestó su emoción por reencontrarse con quienes compartieron los primeros años de la disciplina en la institución.

"Estamos muy contentas de volver a ver a Anita, Estela, Alejandro, todos los que en su primer momento, en el año 76, empezamos a jugar al hockey", recordó.

Finalmente, destacó la transformación que tuvo la actividad en la capital entrerriana desde aquellos comienzos. "No había clubes todavía, pero la idea es esta. Ver la cantidad de jugadoras y clubes que hay en Paraná hoy es muy reconfortante", concluyó.