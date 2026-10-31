Flavio Bolsonaro explicó su salida de Brasil y apuntó contra la justicia

El dirigente opositor brasileño Flavio Bolsonaro reapareció públicamente este viernes 30 de octubre desde Estados Unidos, donde realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. En su mensaje, reconoció el revés político y judicial que atravesó tras las elecciones en Brasil, cuestionó al Supremo Tribunal Federal (STF) y aseguró que continuará encabezando la oposición.

"Perdí frente al sistema, perdí frente al Poder Judicial. Todo el mundo lo sabe", expresó Bolsonaro, quien justificó su decisión de permanecer fuera de Brasil ante lo que consideró una ofensiva judicial en su contra.

El dirigente sostuvo que su determinación no significó abandonar la actividad política y anticipó que buscará reorganizar a sus seguidores para fortalecer la oposición al gobierno brasileño.

Durante la transmisión, Bolsonaro dirigió sus principales cuestionamientos contra Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, a quien acusó de impulsar decisiones judiciales en su contra inmediatamente después de las elecciones.

"Que quede claro: esto no es una señal de debilidad. Puedo ser cualquier cosa, menos tonto. Supe analizar el escenario, entendí hasta dónde llegarían, y lo hicieron rápido, más rápido de lo que imaginaba", manifestó.

Según su versión, el magistrado aceleró una resolución judicial con el propósito de intimidarlo. "Forzó la situación para intentar atarme de verdad, para intimidarme con una decisión que no tenía ni pies ni cabeza", afirmó.

Además, cuestionó que la medida se hubiera adoptado sin consultar previamente a la Procuraduría General de la República, aunque reconoció que esa intervención posiblemente no habría modificado el resultado.

Negó las acusaciones sobre cuentas bancarias

En otro tramo de su intervención, Flavio Bolsonaro rechazó las acusaciones relacionadas con presuntas vinculaciones financieras con cuentas bancarias de un allegado.

El dirigente aseguró que el Banco Santander había presentado documentación para desvincularlo de las operaciones investigadas.

"El Banco Santander había enviado un documento oficial aclarando que yo no tenía absolutamente nada que ver con esa empresa y que nunca había tenido una cuenta allí", sostuvo.

Bolsonaro también comparó las acusaciones actuales con otros episodios judiciales que consideró infundados, entre ellos las referencias a una supuesta "contraseña maestra" y a un presunto viaje de Felipe Martins que, según afirmó, nunca se concretó.

Sus declaraciones constituyeron cuestionamientos personales contra la actuación judicial y no implicaron una resolución sobre las investigaciones mencionadas.

La estrategia de Bolsonaro para continuar desde el Congreso

Pese al escenario político y judicial, Bolsonaro aseguró que su espacio continuará activo y concentrará sus esfuerzos en el Congreso Nacional de Brasil.

"Quiero pedirles a ustedes que queden firmes. No acabó el juego, vamos a continuar luchando", expresó durante la transmisión, en un mensaje dirigido a sus seguidores.

También anticipó que retomará una participación más frecuente en las redes sociales para mantener el contacto con sus simpatizantes y coordinar las próximas acciones políticas.

"Voy, a partir de ahora, a volver a estar activo aquí para intercambiar ideas con ustedes, ejercer ese liderazgo que ustedes me dieron y hacer lo que estuviera a nuestro alcance para tener esa resistencia en el Congreso Nacional", señaló.

En ese contexto, identificó como uno de los principales objetivos de su sector impulsar la elección de Rogério Marinho como presidente del Senado brasileño.

La estrategia buscará fortalecer la representación opositora en el Poder Legislativo y mantener la actividad política del sector, mientras Bolsonaro permanece en Estados Unidos.