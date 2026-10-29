La Justicia ordenó investigar los movimientos de Flávio Bolsonaro en Argentina

La Justicia Federal ordenó investigar los movimientos de Flávio Bolsonaro en Argentina, luego de que el dirigente brasileño ingresara al país desde Brasil y posteriormente viajara hacia Estados Unidos. La jueza María Eugenia Capuchetti dispuso este jueves una serie de medidas preliminares para determinar si existieron irregularidades en los controles migratorios y si funcionarios del Gobierno de Javier Milei intervinieron en su traslado.

La magistrada hizo lugar a un pedido de la fiscal Paloma Ochoa y solicitó información a distintos organismos públicos. Las actuaciones buscan reconstruir el recorrido del excandidato presidencial brasileño, quien atravesó la frontera por Puerto Iguazú, en Misiones, acompañado por su esposa y sus dos hijas.

Según informó Perfil, en los tribunales federales de Comodoro Py también avanzó la unificación de denuncias presentadas por dirigentes opositores contra funcionarios nacionales. Las presentaciones plantearon sospechas sobre una posible asistencia oficial al dirigente brasileño, aunque esas acusaciones permanecen bajo investigación.

Qué información solicitó la jueza Capuchetti

Entre las primeras medidas, la jueza requirió a la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, que informara si había recibido alertas, comunicaciones o requerimientos relacionados con la situación judicial de Bolsonaro en Brasil.

También solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones un informe detallado sobre los procedimientos aplicados durante su ingreso y salida del territorio argentino.

Por otra parte, requirió registros de cámaras de seguridad a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Aeropuertos Argentina. El objetivo fue reconstruir los desplazamientos del dirigente y establecer las circunstancias de su paso por el país.

Cómo ingresó Flávio Bolsonaro al país

De acuerdo con la información difundida, Bolsonaro ingresó a Argentina durante la noche del martes 27 de octubre, acompañado por su familia. El cruce se produjo a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en Brasil, con Puerto Iguazú.

Los cuatro integrantes de la familia utilizaron documentos brasileños para ingresar al territorio argentino. Sin embargo, al momento de abandonar el país, el dirigente habría presentado un pasaporte italiano. Posteriormente, abordaron un avión privado que realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Miami.

Las sospechas sobre una posible intervención oficial

Otro de los aspectos bajo análisis es la eventual participación de funcionarios nacionales en la organización del traslado. Según publicó Perfil, existen sospechas sobre una presunta custodia especial que habría sido coordinada por el asesor Santiago Caputo, con la posible utilización de vehículos de la Entidad Binacional Yacyretá y participación de integrantes de los servicios de inteligencia.

Estas versiones forman parte de los hechos que se busca esclarecer y no constituyen irregularidades judicialmente comprobadas. La investigación deberá determinar si existió colaboración oficial, qué recursos se utilizaron y si las actuaciones se ajustaron a la legislación vigente.

Qué respondió el Gobierno nacional

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió públicamente la legalidad del procedimiento migratorio y sostuvo que el dirigente brasileño no registraba restricciones internacionales que impidieran su tránsito por Argentina. “Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol”, afirmó el funcionario.

También señaló que el viaje hacia Estados Unidos se realizó a través de Ecuador y que las autoridades migratorias habían autorizado el ingreso y la salida del país.

La explicación oficial contrastó con los cuestionamientos planteados por dirigentes opositores, quienes solicitaron determinar si las autoridades argentinas conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro en Brasil.

Las denuncias presentadas contra funcionarios

La causa que tramita ante Capuchetti se originó a partir de una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano. A esa presentación se sumaron otras actuaciones judiciales, entre ellas una impulsada por el diputado nacional Esteban Paulón.

También se inició una investigación en los tribunales federales de Puerto Iguazú, a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano. En ese expediente se solicitaron registros migratorios, información sobre el vuelo privado y grabaciones de cámaras de seguridad.

Las medidas dispuestas por Capuchetti constituyen una etapa preliminar de recolección de pruebas. Por el momento, no implican que se haya demostrado la existencia de encubrimiento ni responsabilidades penales de funcionarios nacionales.