Crimen de Jeremías Monzón: la Justicia ordenó dos juicios separados para las acusadas, madre e hija

El crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en diciembre de 2025 en un predio abandonado de la ciudad de Santa Fe, tendrá dos juicios separados para las principales acusadas. Así lo resolvió este jueves el juez penal Héctor Aiello, quien dispuso que la menor imputada sea juzgada por un tribunal técnico y que su madre enfrente un juicio por jurados.

La decisión se conoció durante una audiencia preliminar realizada en el Anexo de Tribunales. Allí, el magistrado rechazó el pedido del fiscal de Menores, Francisco Cecchini, quien había solicitado que ambas mujeres fueran juzgadas en un mismo proceso ante un jurado popular, publicó AIRE.

En cambio, Aiello hizo lugar al planteo de los defensores públicos Gustavo Durando, Andrea Alberto y Sebastián Moleón, quienes habían solicitado separar los debates. Además, confirmó la prisión preventiva de las dos imputadas, Milagros A. y su madre, Nadia Ivón Juárez.

Cómo serán los juicios por el crimen de Jeremías Monzón

De acuerdo con la resolución judicial, Milagros A. deberá enfrentar un proceso ante un tribunal técnico, bajo las disposiciones correspondientes a la responsabilidad penal adolescente.

Por su parte, Nadia Ivón Juárez, la única mujer mayor de edad imputada en la causa, será juzgada mediante el sistema de juicio por jurados, en el que ciudadanos deberán evaluar las pruebas presentadas durante el debate.

Si la resolución queda firme, la Fiscalía y las querellas tendrán que adecuar las acusaciones para avanzar con ambos procesos de manera independiente.

Actualmente, las dos mujeres están imputadas por homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas. En el caso de Juárez, la Fiscalía le atribuyó una participación secundaria en el asesinato.

Cómo ocurrió el asesinato del adolescente

El crimen ocurrió el 18 de diciembre de 2025, cuando Jeremías Monzón, de 15 años, salió de su vivienda y se encontró con Milagros A. en el barrio Fonavi San Jerónimo de Santa Fe.

Según la reconstrucción de los investigadores, ambos se dirigieron hacia un predio abandonado ubicado sobre avenida Juan José Paso al 3600, frente al estadio de Colón.

Una vez en el lugar, el adolescente fue abordado por otros dos menores, de 14 y 15 años, quienes, de acuerdo con la acusación, lo golpearon, apuñalaron y sometieron a torturas hasta provocarle la muerte. La Fiscalía sostuvo que Milagros A. registró el ataque con un teléfono celular.

El video del crimen y las pruebas contra la madre

Uno de los elementos centrales de la investigación fue una grabación de una cámara de seguridad que registró un encuentro posterior entre los tres adolescentes involucrados y Nadia Ivón Juárez.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la mujer conocía previamente el plan que habrían organizado su hija y los otros dos menores para atacar a Jeremías.

Los investigadores señalaron que las imágenes mostraron a las cuatro personas reunidas en ronda mientras observaban algo en un teléfono celular. La Fiscalía interpretó que se trataba del video del asesinato, debido a que el tiempo durante el cual permanecieron mirando la pantalla coincidía con la duración de esa grabación.

La acusación también sostuvo que, después de ese encuentro, Juárez modificó su recorrido y acompañó a los adolescentes hasta el Parque del Sur.

En ese sector, según la reconstrucción judicial, habrían descartado pertenencias de Jeremías Monzón y escrito su nombre junto con la fecha en una especie de lápida improvisada.

Estos elementos forman parte de las pruebas reunidas por la Fiscalía para sostener la acusación contra la mujer, cuya presunta responsabilidad deberá determinarse durante el juicio.

Con la resolución del juez Aiello, la causa avanzó hacia la instancia de debate oral, aunque la realización de los dos procesos por separado quedó supeditada a que la decisión judicial adquiera firmeza.