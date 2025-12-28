 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Santa Fe

Causa Jeremías Monzón, el adolescente asesinado de 30 puñaladas: cuatro menores detenidos y sospecha de un video

La investigación por el asesinato de Jeremías Monzón, ocurrido en Santa Fe, sumó nuevas detenciones y abre una hipótesis que profundiza la gravedad del caso: las pistas señalan que el episodio podría haber sido filmado.

28 de Diciembre de 2025
Entre los implicados, se encuentra la novia de la víctima.
Entre los implicados, se encuentra la novia de la víctima.

REDACCIÓN ELONCE

La investigación por el asesinato de Jeremías Monzón, ocurrido en Santa Fe, sumó nuevas detenciones y abre una hipótesis que profundiza la gravedad del caso: las pistas señalan que el episodio podría haber sido filmado.

La investigación por el asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años hallado sin vida en un galpón del barrio Chalet, en la zona sur de la ciudad de Santa Fe, dio un giro significativo en las últimas horas. Tras una serie de allanamientos realizados el viernes, se concretaron cuatro detenciones de menores de edad vinculados al crimen, según publicó Noticias Argentinas.

 

Entre los implicados se encuentra la novia de la víctima, una adolescente de 16 años, junto a otros tres jóvenes de entre 14 y 15 años. Jeremías había desaparecido el 18 de diciembre luego de salir al encuentro de su pareja, y su cuerpo fue encontrado cuatro días después en un descampado cercano al estadio del club Colón, hecho que generó una profunda conmoción social.

La causa, que en un primer momento se centró en un posible conflicto de pareja, comenzó a adquirir una dimensión mucho más compleja a partir de los elementos recolectados durante la investigación judicial.

 

Una hipótesis que agrava el escenario

Los fiscales Francisco Cechini y Ana Laura Gioria, a cargo de la investigación, avanzaron sobre nuevas líneas de análisis a partir de testimonios y peritajes. Según informaron a NA fuentes vinculadas al expediente, se evalúa la posibilidad de que el ataque haya sido registrado en video.

El asesinato habría sido filmado”, señalan las pistas actuales que manejan los investigadores, aunque hasta el momento no se halló oficialmente ningún material audiovisual. De confirmarse esta hipótesis, el registro podría convertirse en una prueba clave dentro del proceso judicial.

 

Definiciones judiciales inminentes

Este lunes se realizarán las audiencias correspondientes en los tribunales de Santa Fe para definir la situación procesal de los menores involucrados. Para la joven de 16 años, la fiscalía solicitará una medida de encierro en un dispositivo especializado, bajo la imputación de homicidio agravado.

 

En cuanto a los adolescentes de 14 y 15 años, considerados no punibles por su edad, se llevará adelante una audiencia de atribución del hecho para determinar su grado de participación y las medidas de protección correspondientes.

 

El caso mantiene en alerta a la comunidad santafesina y vuelve a poner en debate la violencia extrema entre adolescentes, mientras la Justicia intenta reconstruir con precisión lo ocurrido y determinar responsabilidades en un crimen que sacudió a toda la ciudad.

Temas:

Jeremías Monzón apuñalado Santa Fe menores detenidos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso