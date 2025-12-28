Causa Jeremías Monzón, el adolescente asesinado de 30 puñaladas: cuatro menores detenidos y sospecha de un video

La investigación por el asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años hallado sin vida en un galpón del barrio Chalet, en la zona sur de la ciudad de Santa Fe, dio un giro significativo en las últimas horas. Tras una serie de allanamientos realizados el viernes, se concretaron cuatro detenciones de menores de edad vinculados al crimen, según publicó Noticias Argentinas.

Entre los implicados se encuentra la novia de la víctima, una adolescente de 16 años, junto a otros tres jóvenes de entre 14 y 15 años. Jeremías había desaparecido el 18 de diciembre luego de salir al encuentro de su pareja, y su cuerpo fue encontrado cuatro días después en un descampado cercano al estadio del club Colón, hecho que generó una profunda conmoción social.

La causa, que en un primer momento se centró en un posible conflicto de pareja, comenzó a adquirir una dimensión mucho más compleja a partir de los elementos recolectados durante la investigación judicial.

Una hipótesis que agrava el escenario

Los fiscales Francisco Cechini y Ana Laura Gioria, a cargo de la investigación, avanzaron sobre nuevas líneas de análisis a partir de testimonios y peritajes. Según informaron a NA fuentes vinculadas al expediente, se evalúa la posibilidad de que el ataque haya sido registrado en video.

“El asesinato habría sido filmado”, señalan las pistas actuales que manejan los investigadores, aunque hasta el momento no se halló oficialmente ningún material audiovisual. De confirmarse esta hipótesis, el registro podría convertirse en una prueba clave dentro del proceso judicial.

Definiciones judiciales inminentes

Este lunes se realizarán las audiencias correspondientes en los tribunales de Santa Fe para definir la situación procesal de los menores involucrados. Para la joven de 16 años, la fiscalía solicitará una medida de encierro en un dispositivo especializado, bajo la imputación de homicidio agravado.

En cuanto a los adolescentes de 14 y 15 años, considerados no punibles por su edad, se llevará adelante una audiencia de atribución del hecho para determinar su grado de participación y las medidas de protección correspondientes.

El caso mantiene en alerta a la comunidad santafesina y vuelve a poner en debate la violencia extrema entre adolescentes, mientras la Justicia intenta reconstruir con precisión lo ocurrido y determinar responsabilidades en un crimen que sacudió a toda la ciudad.