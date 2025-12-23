Hallaron el cuerpo de un adolescente de 15 años que era buscado en Santa Fe

Un joven de 15 años, desaparecido desde el jueves, fue encontrado sin vida en un predio en la zona sur de la ciudad de Santa Fe. Los forenses realizarán una necropsia para determinar la causa de la muerte.
El lunes por la mañana, alrededor de las 9, un episodio trágico conmocionó a Santa Fe cuando fue hallado un cuerpo sin vida en inmediaciones del Club Colón, en un predio de una antigua fábrica de gases y revestimientos, ubicada en J. J. Paso al 3700, en el acceso a barrio Chalet. Durante la jornada de este martes, se confirmó que la persona fallecida es Jeremías Monzón, un joven de 15 años que se encontraba desaparecido desde el pasado jueves, 21 de diciembre. La noticia generó profunda conmoción en la comunidad.
Según las primeras informaciones, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de putrefacción y habría sido descubierto por un transeúnte que, al ingresar al terreno, se topó con una escena estremecedora y de inmediato dio aviso al 911.
La alerta movilizó a móviles policiales y personal especializado, quienes acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias y confirmar la identidad de la víctima.
Tras el descubrimiento, oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos llegaron al lugar y preservaron la escena hasta la llegada del médico forense, quien procedió a realizar su labor junto a investigadores y peritos de la Policía de Investigaciones (PDI).
Las características físicas del cadáver, así como su vestimenta y bijouterie, revelaron que se trataba de Jeremías Monzón.
Los forenses realizarán una necropsia para determinar la causa de la muerte. La madre de Monzón no pudo reconocer el cadáver de su hijo, por lo que se le practicó un hisopado para el análisis de ADN cuyos resultados podrían demorar entre una semana y una quincena.
Como parte del proceso investigativo, la madre de Jeremías fue llevada a la morgue judicial para el reconocimiento del cadáver. Sin embargo, no pudo identificarlo, lo que puede relacionarse con un mecanismo psicológico de defensa para preservar la esperanza de que su hijo esté vivo, además de que el estado de putrefacción de un cadáver tras cuatro días hace más difícil el reconocimiento.
(Fuente: UNO Santa Fe)