Familia de Jeremías Monzón pedirá una cautelar judicial para frenar la viralización del video del crimen

Este viernes, la familia de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado en diciembre pasado en un predio frente a la cancha de Colón, Santa Fe, anunció que solicitarán una medida cautelar ante la Justicia para evitar que el video del crimen siga circulando. Los abogados de la familia, Bruno Rugna y Diego Martini, anticiparon que formalizarán la solicitud el próximo lunes ante un juez de tribunals, informó Aire.

El objetivo de la medida es que el registro fílmico, que muestra los actos de extrema violencia cometidos contra Jeremías, no se reproduzca en medios de comunicación ni en plataformas digitales.

Según explicó Martini, el video había comenzado a circular antes de que la Justicia interviniera en el caso, pero tras la filtración, la situación empeoró.

Los letrados detallaron que, además, ya se había realizado una denuncia penal para determinar cómo se produjo la filtración del material, que continúa siendo un tema de preocupación para la familia.

La madre de Jeremías pide el fin de la viralización y de la "perversión" social

La madre de Jeremías, Romina Monzón, expresó su profundo dolor y angustia por la difusión del video del crimen. "Siempre estuvimos de acuerdo en que no queremos que se viralice, es permanentemente reabrir permanentemente la herida", dijo. Además, explicó que el constante revivir de la tragedia dificulta el proceso de duelo. "Ya tenemos un duelo que tenemos que asimilar y entender que Jere no va a volver, ya ocupa demasiado espacio", comentó.

Romina también hizo referencia a la "perversión" que representa la circulación del video y el comportamiento de la sociedad frente a estos hechos. "La perversión con la que actuaron y la perversión que actúa la sociedad lo divulga, es terrible", señaló y refirió que "cada agravante, cada cosa que han hecho, no sólo lo asesinan, también lo desvisten, eliminan las prendas en el Parque del Sur, le hacen una lápida". La madre, además, volvió a hacer un llamado a la clase política para que se trate la cuestión de la baja de edad de imputabilidad de menores.