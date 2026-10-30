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Policiales Operativo contra el narcotráfico

Desarticularon dos puntos de venta de drogas y detuvieron a cuatro personas en Concepción del Uruguay

La Policía Federal realizó dos allanamientos en el barrio 192 Viviendas de Concepción del Uruguay. Detuvieron a tres hombres y una mujer, señalada como presunta líder del grupo. Secuestraron cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones y teléfonos celulares.

30 de Octubre de 2026
Desarticularon dos puntos de venta de drogas: cuatro detenidos.
Desarticularon dos puntos de venta de drogas: cuatro detenidos. Foto: (PFA).

REDACCIÓN ELONCE

La Policía Federal realizó dos allanamientos en el barrio 192 Viviendas de Concepción del Uruguay. Detuvieron a tres hombres y una mujer, señalada como presunta líder del grupo. Secuestraron cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones y teléfonos celulares.

La Policía Federal desarticuló dos puntos de venta de drogas en Concepción del Uruguay durante allanamientos realizados en el barrio 192 Viviendas. Los procedimientos terminaron con cuatro personas detenidas y el secuestro de estupefacientes, armas de fuego, municiones y elementos presuntamente utilizados para comercializar sustancias ilegales.

El operativo estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), luego de una investigación que comenzó en agosto de este año.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos tres hombres y una mujer, todos argentinos y mayores de edad. Según la información oficial, la detenida fue señalada como presunta responsable de la actividad investigada en el asentamiento.

 

Allanamientos en el barrio 192 Viviendas

 

La investigación fue desarrollada por efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Concepción del Uruguay, mediante tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento.

 

Estas diligencias permitieron identificar a los sospechosos y reunir elementos probatorios sobre la presunta comercialización de estupefacientes en dos domicilios ubicados en la zona oeste del barrio 192 Viviendas, en el sector conocido como asentamiento exbasural.

Con intervención de la Fiscalía Nº 5, a cargo de Eduardo Pascual Santo, el Juzgado de Garantías y Transición Nº 1, encabezado por Alejandrina Herrero, autorizó los allanamientos.

 

Secuestraron drogas, armas y municiones

 

Durante los procedimientos, los investigadores incautaron 1,2 kilos de marihuana, varias dosis de cocaína preparadas para su distribución y 42 pastillas de clonazepam.

 

También secuestraron una carabina calibre .22, una pistola y municiones del mismo calibre, cartuchos calibre .28 y .12, un rifle de aire comprimido y un arma de fabricación casera.

Además, encontraron una balanza de precisión, una motocicleta y varios teléfonos celulares, elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

 

Los detenidos quedaron a disposición judicial

 

Las cuatro personas fueron imputadas por presuntos delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes y la tenencia de armas de fuego.

 

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continuaban las actuaciones correspondientes por infracción a la legislación sobre drogas.

Temas:

Concepción del Uruguay Drogas Policía Federal armas de fuego marihuana
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