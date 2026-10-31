La visita del Papa suma un feriado nacional en noviembre: cómo queda el calendario hasta fin de año

La visita del Papa León XIV a la Argentina suma un nuevo feriado nacional al calendario de 2026 ya que el Gobierno estableció que el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país, con motivo de la llegada del Sumo Pontífice, quien desarrollará una agenda de actividades religiosas e institucionales entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

La decisión quedó oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado el 28 de septiembre en el Boletín Oficial. La normativa también estableció feriados especiales para determinadas jurisdicciones, debido a los operativos de seguridad y a la concentración de fieles que se espera durante la visita papal.

Con esta incorporación, los argentinos tendrán cuatro feriados nacionales entre noviembre y diciembre: el 9 y el 23 de noviembre, y el 8 y el 25 de diciembre. A ellos se agregará el lunes 7 de diciembre, declarado día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá conformar un fin de semana extralargo para quienes puedan aprovecharlo.

Por qué el lunes 9 de noviembre será feriado nacional

El Gobierno nacional justificó la medida en la necesidad de facilitar los desplazamientos y garantizar la organización de los acontecimientos previstos durante la visita de León XIV.

La presencia del Pontífice convocará a numerosos fieles y visitantes, por lo que las autoridades consideraron necesario implementar medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación.

En el decreto se estableció que el lunes 9 será feriado nacional en todo el territorio argentino. Por lo tanto, la medida también alcanzará a Entre Ríos, independientemente de que las principales actividades papales se desarrollen en otras provincias.

La jornada coincidirá con la misa prevista frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los actos centrales de la visita.

Qué provincias tendrán feriados adicionales por la visita del Papa

Además del feriado nacional, el decreto dispuso otras dos jornadas especiales, con alcance territorial limitado.

El martes 10 de noviembre será feriado exclusivamente en Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 de noviembre regirá en la provincia de Buenos Aires.

Estas disposiciones fueron adoptadas para facilitar los operativos vinculados con la presencia del Papa, especialmente en los lugares donde se prevén concentraciones multitudinarias.

En Luján, donde León XIV cerrará su visita con una misa frente a la Basílica, las autoridades preparan restricciones de tránsito y dispositivos especiales de seguridad para recibir a los peregrinos.

De esta manera, Entre Ríos tendrá como feriado por la visita papal únicamente el lunes 9 de noviembre, mientras que los días 10 y 11 mantendrán su condición de jornadas habituales.

Cuáles son los feriados que quedan en noviembre y diciembre

El calendario nacional de 2026 contempla las siguientes fechas de descanso para los últimos dos meses del año:

🗓️ Lunes 9 de noviembre feriado nacional: Visita del Papa León XIV

🗓️ Lunes 23 de noviembre feriado nacional trasladado: Día de la Soberanía Nacional

🗓️ Lunes 7 de diciembre (jornada con fines turísticos, día no laborable)

🗓️ Martes 8 de diciembre feriado nacional: Inmaculada Concepción de María

🗓️ Viernes 25 de diciembre feriado nacional: Navidad

Qué diferencia hay entre un feriado y un día no laborable

Una de las principales cuestiones del calendario es la diferencia entre los feriados nacionales y los días no laborables.

Durante los feriados nacionales, rigen las normas de descanso dominical. En caso de que una persona deba trabajar, corresponde la remuneración prevista por la legislación laboral para esas jornadas.

En cambio, en los días no laborables, la decisión de otorgar descanso en determinadas actividades del sector privado corresponde, como regla general, al empleador. Si se trabaja, se percibe el salario habitual, sin el adicional correspondiente a un feriado nacional.

Esta distinción será especialmente importante para el lunes 7 de diciembre, establecido como día no laborable con fines turísticos.