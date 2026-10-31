Preparaban una comida solidaria en una iglesia, explotó una garrafa y dos hombres resultaron heridos

El ingreso al galpón donde se produjo la explosión.

Dos hombres de 18 y 46 años sufrieron quemaduras este sábado por la mañana tras un incidente con una garrafa que provocó un incendio en una iglesia evangélica de Rosario, provincia de Santa Fe. El hecho ocurrió en un galpón ubicado en Arévalo al 6230, donde funciona la iglesia cristiana Discípulos de Nuestro Señor Jesucristo.

Según informó la Policía, las víctimas se encontraban preparando una comida solidaria cuando una garrafa comenzó a prenderse fuego debido a una pérdida de gas. Al intentar controlar las llamas, ambos fueron alcanzados por el fuego y sufrieron lesiones.

Tras los llamados de emergencia, personal policial y equipos de bomberos acudieron al establecimiento para controlar la situación y asistir a los afectados.

Preparaban una comida solidaria cuando comenzó el incendio

De acuerdo con el parte policial, los hombres fueron identificados como Isaías Javier E., de 18 años, y Valdemar P., de 46, quienes participaban de los preparativos de una actividad solidaria organizada en el lugar.

Durante las tareas de cocina, una pérdida de gas en una garrafa habría provocado el inicio del fuego. Los dos hombres intentaron apagar las llamas, pero resultaron alcanzados por el foco ígneo.

La situación motivó la intervención de los servicios de emergencia, que se trasladaron hasta el galpón para asistir a las víctimas y evitar que el incendio se extendiera.

Uno de los heridos fue trasladado al hospital

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) examinó a los dos hombres en el lugar y constató que ambos presentaban quemaduras superficiales en el rostro y los miembros superiores.

Debido a las lesiones, el joven de 18 años fue trasladado al Policlínico San Martín para recibir atención médica y continuar con los controles correspondientes.

Por su parte, el hombre de 46 años fue asistido en el establecimiento y no requirió traslado hospitalario, según la información policial difundida.

Bomberos controlaron las llamas

En el operativo participaron efectivos de Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios de Rosario, quienes trabajaron para sofocar el foco ígneo originado en el sector donde se preparaban los alimentos.

También intervino personal del Comando Radioeléctrico, que acudió al establecimiento tras recibir el aviso sobre el incendio.

Los bomberos lograron controlar las llamas y evitar su propagación.