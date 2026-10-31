Julieta Prandi mostró fotos de su viaje a Brasil tras su separación de Emanuel Ortega

Julieta Prandi reapareció en las redes sociales tras su separación de Emanuel Ortega y compartió una serie de fotografías de su viaje a Río de Janeiro, Brasil. La conductora mostró distintos momentos de sus vacaciones junto a su amigo Sebastián Waizer y acompañó las imágenes con un mensaje de agradecimiento, luego de la ruptura que se produjo apenas 27 días después de su casamiento.

La publicación llegó en medio de las repercusiones por el final de la relación con el cantante, con quien había compartido seis años de pareja. Prandi eligió mostrar paisajes, playas y momentos de descanso, sin hacer referencias directas a los motivos de la separación.

El viaje tuvo un significado particular: las fechas habían sido reservadas originalmente para la luna de miel con Ortega. Sin embargo, tras la ruptura, la conductora decidió mantener sus vacaciones y viajar acompañada por una persona de su círculo cercano.

El mensaje que compartió Julieta Prandi desde Brasil

A través de su cuenta de Instagram, Prandi publicó fotografías de las playas de Río de Janeiro, paseos por la ciudad y atardeceres frente al mar.

Entre las imágenes también apareció Sebastián Waizer, un amigo que la acompañó durante parte de su estadía en Brasil.

La conductora acompañó las postales con una frase que llamó la atención de sus seguidores: "Y en algún rincón del mundo, siempre existe Río. Obrigado Brasil. Gracias amigo por estar siempre a mi lado Sebastián Waizer".

El mensaje fue interpretado como una muestra de agradecimiento hacia su amigo por haberla acompañado durante un momento personal difícil.

Waizer también compartió la publicación en sus redes sociales y respondió con una expresión afectuosa: "En esta y en todas las vidas que existan".

La luna de miel que no pudo ser

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega se conoció el 12 de octubre, menos de un mes después de que ambos contrajeran matrimonio civil el 15 de septiembre.

La noticia generó repercusión porque la pareja llevaba seis años de relación y había formalizado recientemente su vínculo.

En una entrevista con LAM, Prandi explicó que las vacaciones ya estaban organizadas y que decidió aprovechar esos días para tomar distancia de la exposición pública.

"Estoy triste. Así", reconoció cuando le preguntaron cómo atravesaba la ruptura.

Luego explicó que originalmente había reservado ese período para viajar con su entonces marido, pero que los planes cambiaron después de la separación.

"En esa luna de miel que iba a ser más larga me tomé una semana para mí", relató.

También aclaró que Waizer permaneció con ella durante tres días y que luego continuó sus vacaciones sola.

Además de las fotografías y el mensaje, hubo otro detalle que despertó interés: Prandi desactivó los comentarios de la publicación. (Infobae, MDZ y publicaciones de Instagram)