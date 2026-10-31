Entre Ríos reúne a 26 clubes y 331 tripulaciones en el Campeonato Argentino de Remo Máster

Entre Ríos es sede por segundo año consecutivo del Campeonato Argentino de Remo Máster. La competencia se desarrolla en Valle María, con 26 clubes y 331 tripulaciones inscriptas. El evento finalizará este domingo con la ceremonia de premiación.
El Campeonato Argentino de Remo Máster se desarrolla por segundo año consecutivo en Entre Ríos, con la participación de 26 clubes y 331 tripulaciones inscriptas. La competencia comenzó el viernes 30 de octubre en el Balneario-Camping Municipal de Valle María, continuó este sábado y finalizará el domingo 1° de noviembre, con representantes de distintas provincias argentinas y delegaciones internacionales.
El certamen, organizado por el Club de Remo Rowing de Paraná, reúne a deportistas, entrenadores y acompañantes en tres jornadas que combinan pruebas deportivas, intercambio de experiencias y actividades de camaradería.
La realización del campeonato cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos y genera movimiento turístico y comercial en Valle María, principalmente en los sectores vinculados con el alojamiento, la gastronomía y los servicios.
Valle María volvió a ser elegida como sede del campeonato
La competencia se lleva adelante en la Pista Villa Valle María, ubicada dentro del Balneario-Camping Municipal, un espacio que volvió a recibir a los participantes del Campeonato Argentino de Remo Máster después de la edición realizada en octubre de 2025.
La elección de Entre Ríos por segundo año consecutivo destacó las condiciones naturales y la infraestructura disponible para desarrollar competencias de remo de alcance nacional.
Durante las jornadas, las tripulaciones participan de distintas pruebas, mientras que los clubes y sus representantes comparten experiencias vinculadas con la práctica de esta disciplina.
La presencia de delegaciones de diferentes provincias y del exterior también permite fortalecer los vínculos entre instituciones deportivas y promover la actividad del remo en la región.
El impacto deportivo y turístico de la competencia
El intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, destacó el acompañamiento provincial y la importancia de recibir nuevamente una competencia de estas características.
“Al Gobierno de Entre Ríos, por el apoyo y el acompañamiento para la realización de esta actividad. Es un evento que beneficia a nuestra localidad y también a la provincia, porque recibimos delegaciones y clubes de distintas provincias y del exterior”, expresó el jefe comunal.
La llegada de deportistas, entrenadores y acompañantes generó una mayor circulación de visitantes durante el fin de semana, con impacto en los emprendimientos gastronómicos, alojamientos y comercios locales.
Además de la actividad deportiva, el campeonato representa una oportunidad para dar a conocer los atractivos naturales de Valle María y posicionar a la localidad como sede de encuentros nacionales e internacionales.
Cuándo finaliza el Campeonato Argentino de Remo Máster
Las competencias comenzaron el viernes 30 de octubre, continuaron durante este sábado 31 y tendrán su última jornada el domingo.
El cierre incluirá las pruebas previstas para la jornada final y la correspondiente ceremonia de premiación, que reconocerá a las tripulaciones participantes.
Desde el Gobierno de Entre Ríos destacaron el acompañamiento a estas iniciativas, que contribuyen al desarrollo deportivo, fortalecen el trabajo de las instituciones y promueven la llegada de visitantes a distintas localidades de la provincia.