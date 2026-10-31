Entre Ríos reúne a 26 clubes y 331 tripulaciones en el Campeonato Argentino de Remo Máster

El Campeonato Argentino de Remo Máster se desarrolla por segundo año consecutivo en Entre Ríos, con la participación de 26 clubes y 331 tripulaciones inscriptas. La competencia comenzó el viernes 30 de octubre en el Balneario-Camping Municipal de Valle María, continuó este sábado y finalizará el domingo 1° de noviembre, con representantes de distintas provincias argentinas y delegaciones internacionales.

El certamen, organizado por el Club de Remo Rowing de Paraná, reúne a deportistas, entrenadores y acompañantes en tres jornadas que combinan pruebas deportivas, intercambio de experiencias y actividades de camaradería.

La realización del campeonato cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos y genera movimiento turístico y comercial en Valle María, principalmente en los sectores vinculados con el alojamiento, la gastronomía y los servicios.

Valle María volvió a ser elegida como sede del campeonato

La competencia se lleva adelante en la Pista Villa Valle María, ubicada dentro del Balneario-Camping Municipal, un espacio que volvió a recibir a los participantes del Campeonato Argentino de Remo Máster después de la edición realizada en octubre de 2025.

La elección de Entre Ríos por segundo año consecutivo destacó las condiciones naturales y la infraestructura disponible para desarrollar competencias de remo de alcance nacional.

Durante las jornadas, las tripulaciones participan de distintas pruebas, mientras que los clubes y sus representantes comparten experiencias vinculadas con la práctica de esta disciplina.

La presencia de delegaciones de diferentes provincias y del exterior también permite fortalecer los vínculos entre instituciones deportivas y promover la actividad del remo en la región.

El impacto deportivo y turístico de la competencia

El intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, destacó el acompañamiento provincial y la importancia de recibir nuevamente una competencia de estas características.

“Al Gobierno de Entre Ríos, por el apoyo y el acompañamiento para la realización de esta actividad. Es un evento que beneficia a nuestra localidad y también a la provincia, porque recibimos delegaciones y clubes de distintas provincias y del exterior”, expresó el jefe comunal.

La llegada de deportistas, entrenadores y acompañantes generó una mayor circulación de visitantes durante el fin de semana, con impacto en los emprendimientos gastronómicos, alojamientos y comercios locales.

Además de la actividad deportiva, el campeonato representa una oportunidad para dar a conocer los atractivos naturales de Valle María y posicionar a la localidad como sede de encuentros nacionales e internacionales.

Cuándo finaliza el Campeonato Argentino de Remo Máster

Las competencias comenzaron el viernes 30 de octubre, continuaron durante este sábado 31 y tendrán su última jornada el domingo.

El cierre incluirá las pruebas previstas para la jornada final y la correspondiente ceremonia de premiación, que reconocerá a las tripulaciones participantes.

Desde el Gobierno de Entre Ríos destacaron el acompañamiento a estas iniciativas, que contribuyen al desarrollo deportivo, fortalecen el trabajo de las instituciones y promueven la llegada de visitantes a distintas localidades de la provincia.