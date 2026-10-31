Uruguay declaró que Gardel nació en su territorio y desde Argentina cuestionaron las pruebas

El Parlamento de Uruguay aprobó por unanimidad una ley que establece el 11 de diciembre como Día del Natalicio de Carlos Gardel, en reconocimiento a la documentación oficial uruguaya que registra al histórico cantor de tango como nacido en el departamento de Tacuarembó en 1887. La norma fue promulgada por el presidente Yamandú Orsi y volvió a poner en discusión el verdadero origen del artista.

La medida quedó formalizada mediante la Ley N° 20.536, promulgada el viernes 30 de octubre, y contó con las firmas del ministro Pablo Menoni y de la ministra interina de Educación y Cultura, Gabriela Verde.

La decisión legislativa se fundamentó en documentos conservados por el Estado uruguayo, entre ellos una inscripción consular realizada por el propio Gardel en Buenos Aires en 1920. Sin embargo, la aprobación de la ley no resolvió la controversia histórica sobre su nacimiento, ya que existen registros franceses y distintas interpretaciones sobre la identidad del cantante.

El documento que Uruguay utilizó para respaldar la ley

Uno de los principales fundamentos de la iniciativa fue un documento localizado en noviembre de 2025 por la Comisión Gardel Rioplatense de la Fundación Fans de la Música.

Se trató del libro oficial del Consulado uruguayo en Buenos Aires, conservado en el Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

En el folio 907 figura una inscripción realizada por Carlos Gardel el 8 de octubre de 1920, ante dos testigos identificados como Laguisquet y José Razzano.

En ese registro, el artista declaró haber nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887. También indicó que era soltero, que trabajaba como artista y que residía en Rodríguez Peña 451, en Buenos Aires.

El documento consignó como padres a Carlos y María Gardel, ambos de nacionalidad uruguaya y fallecidos, según la declaración efectuada en aquel momento.

Para los impulsores de la ley, el valor de esta documentación radicó en que se trató de una inscripción realizada voluntariamente por el propio cantor ante una representación diplomática oficial.

Por qué existe una disputa sobre el nacimiento de Gardel

La discusión sobre el lugar de nacimiento de Carlos Gardel se extendió durante casi un siglo y enfrentó principalmente dos interpretaciones históricas.

La versión francesa sostiene que nació en Toulouse el 11 de diciembre de 1890, como hijo de Berthe Gardes. Esta hipótesis cuenta con documentación de nacimiento y bautismo y fue respaldada durante décadas por numerosos investigadores.

La posición uruguaya, en cambio, afirma que nació en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887, una interpretación que se apoya, entre otros elementos, en los registros de identidad utilizados por el artista.

A la controversia se sumaron las declaraciones contradictorias atribuidas al propio Gardel a lo largo de su vida.

En 1931, por ejemplo, firmó un documento en el que declaró ser francés y haber nacido en Toulouse. Sin embargo, en distintas publicaciones periodísticas también fue citado identificándose como uruguayo.

Estas diferencias alimentaron las investigaciones y los debates sobre la identidad del Zorzal Criollo, cuya trayectoria artística estuvo estrechamente vinculada con Buenos Aires y la cultura rioplatense.

Qué establece la nueva ley uruguaya

La Ley N° 20.536 consta de dos artículos y establece una fecha conmemorativa dedicada al nacimiento de Carlos Gardel.

El primero declara el 11 de diciembre de cada año como Día del Natalicio de Carlos Gardel.

El segundo dispone que todas las actividades conmemorativas realizadas en territorio uruguayo con motivo de esa fecha sean consideradas de interés cultural.

El informe de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, presentado el 9 de septiembre de 2026, incorporó además referencias a la partida de defunción expedida en Medellín, Colombia.

Según el documento parlamentario, esa partida identifica al artista, fallecido el 24 de junio de 1935 en un accidente aéreo, como uruguayo naturalizado argentino.

La respuesta desde Argentina: cuestionaron el valor de la prueba

La decisión legislativa generó cuestionamientos desde sectores que investigan la trayectoria y los documentos históricos del cantor.

Walter Santoro, presidente de la Fundación Internacional Carlos Gardel, reconoció la importancia de promover homenajes al artista, pero puso en duda que la inscripción consular de 1920 pudiera considerarse una prueba definitiva sobre su nacimiento.

“El registro realizado por Carlos Gardel ante el Consulado uruguayo en Buenos Aires existe desde 1920, y su autenticidad como documento consular no está en discusión”, expresó en un texto difundido cuando el proyecto todavía aguardaba su tratamiento en el Senado.

Sin embargo, advirtió que “no corresponde transformar automáticamente su contenido en una conclusión histórica definitiva, sin estudiar las circunstancias que llevaron a Gardel, que hasta entonces atravesaba una compleja situación documental, a construir de esa manera una nueva identidad jurídica”.

Santoro también cuestionó que el hallazgo fuera presentado como una novedad absoluta, al recordar que los datos de la documentación uruguaya ya habían sido investigados décadas atrás.

“Investigar no consiste en seleccionar las piezas que confirman una hipótesis, sino en reunirlas todas, incluso aquellas que puedan contradecirla”, sostuvo.

El investigador propuso que el 11 de diciembre fuera declarado Día de la Gesta de Carlos Gardel, una denominación que, según su interpretación, permitiría homenajearlo sin establecer una conclusión sobre su lugar de nacimiento.

Los antecedentes de Uruguay y el Día Nacional del Tango en Argentina

La nueva legislación no fue la primera iniciativa uruguaya destinada a reconocer oficialmente la figura de Gardel.

En 1996, Uruguay aprobó la Ley N° 16.742, que declaró el 24 de junio como Día de Carlos Gardel, en conmemoración de su fallecimiento.

Dos años después, la Ley N° 16.945 designó con su nombre a la Escuela N° 23 de Valle Edén, en Tacuarembó. En 2002, otra norma lo reconoció como Cantor Nacional.

En Argentina, por su parte, el 11 de diciembre se celebra el Día Nacional del Tango, una fecha que recuerda los nacimientos de Carlos Gardel y del músico Julio De Caro.

El tango fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009, a partir de una candidatura presentada conjuntamente por Argentina y Uruguay.

La investigación sobre el origen de Gardel continuará

La Comisión Gardel Rioplatense anunció que buscará presentar la documentación reunida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, para solicitar un pronunciamiento sobre la identidad legal del cantante.

Al mismo tiempo, los responsables de la investigación informaron que continuará el proceso de validación técnica del registro consular localizado en el archivo diplomático.

Los estudios previstos incluyen análisis de tinta, papel, caligrafía y sellos, con el objetivo de profundizar el conocimiento sobre las características materiales del documento.