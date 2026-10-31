Detuvieron a un penitenciario acusado de cobrar para ingresar celulares a una cárcel

Un agente penitenciario y un preso fueron detenidos en Córdoba por una presunta maniobra de corrupción. Investigan el ingreso de cinco celulares a la cárcel de Bouwer a cambio de dinero.
Un agente del Servicio Penitenciario de Córdoba fue detenido acusado de participar en una maniobra para ingresar cinco teléfonos celulares a la cárcel de Bouwer a cambio de dinero.
La Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Franco Mondino, ordenó la detención e imputación del subayudante Luciano Rafael Brito por cohecho pasivo. También fue detenido el interno Nicolás Kademian, acusado de cohecho activo.
Según informó el Servicio Penitenciario, el caso surgió a partir de controles internos que se realizan de manera permanente en el Complejo Penitenciario Nº 1 Reverendo Padre Luchesse. La detección de los cinco dispositivos derivó en una investigación y en la intervención del Ministerio Público Fiscal.
De acuerdo con la investigación citada por Perfil, Kademian, alojado en el módulo MX1, habría acordado con Brito el ingreso de los celulares al establecimiento.
La entrega de los teléfonos y el dinero
Brito habría recibido los cinco teléfonos de personas que todavía no fueron identificadas en inmediaciones de la rotonda Las Flores, en el cruce de Armada Argentina y Vélez Sarsfield, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.
La entrega al preso se habría producido el 19 de octubre, alrededor de las 13, cuando el agente se encontraba de servicio en el módulo MX1. En ese momento, según la hipótesis de la causa, Brito habría recibido de Kademian otros $510.000 en efectivo, correspondientes al saldo restante de la suma que habían acordado previamente.
Los investigadores también encontraron dinero dentro del automóvil en el que se trasladaba el penitenciario. En total fueron secuestrados $1.221.250. Los cinco celulares incautados son Samsung y no tenían tarjetas SIM ni memorias extraíbles.
Desde el Servicio Penitenciario señalaron que el procedimiento fue realizado por directivos del módulo y las áreas de Investigaciones, Análisis e Inteligencia, que reunieron elementos y dieron intervención a la Justicia.
A partir de controles efectuados por el Servicio Penitenciario de Córdoba, se lograron detectar cinco teléfonos celulares en Complejo Penitenciario Nº 1 Reverendo Padre Luchesse. El hecho derivó en una investigación interna y la posterior detención e imputación de un agente penitenciario y un alojado. El procedimiento fue resultado del trabajo de los directivos del Módulo Penitenciario, y las áreas de Investigaciones, Análisis e Inteligencia, que reunieron elementos probatorios y dieron intervención al Ministerio Público Fiscal. El SPC mantiene una política de control permanente y colaboración con la Justicia para detectar, investigar y denunciar cualquier conducta delictiva dentro de los establecimientos penitenciarios. La institución no tolerará actos de corrupción ni conductas que vulneren sus deberes y responsabilidades. El compromiso con la legalidad y la transparencia es permanente. El Servicio Penitenciario de Córdoba trabaja todos los días para garantizar la seguridad dentro de los establecimientos y contribuir, desde ese lugar, a la protección de todos los ciudadanos.— Servicio Penitenciario de Córdoba (@SPdeCordoba) October 30, 2026