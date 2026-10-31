Detuvieron a un penitenciario acusado de cobrar para ingresar celulares a una cárcel

Un agente del Servicio Penitenciario de Córdoba fue detenido acusado de participar en una maniobra para ingresar cinco teléfonos celulares a la cárcel de Bouwer a cambio de dinero.

La Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Franco Mondino, ordenó la detención e imputación del subayudante Luciano Rafael Brito por cohecho pasivo. También fue detenido el interno Nicolás Kademian, acusado de cohecho activo.

Según informó el Servicio Penitenciario, el caso surgió a partir de controles internos que se realizan de manera permanente en el Complejo Penitenciario Nº 1 Reverendo Padre Luchesse. La detección de los cinco dispositivos derivó en una investigación y en la intervención del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con la investigación citada por Perfil, Kademian, alojado en el módulo MX1, habría acordado con Brito el ingreso de los celulares al establecimiento.

La entrega de los teléfonos y el dinero

Brito habría recibido los cinco teléfonos de personas que todavía no fueron identificadas en inmediaciones de la rotonda Las Flores, en el cruce de Armada Argentina y Vélez Sarsfield, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

La entrega al preso se habría producido el 19 de octubre, alrededor de las 13, cuando el agente se encontraba de servicio en el módulo MX1. En ese momento, según la hipótesis de la causa, Brito habría recibido de Kademian otros $510.000 en efectivo, correspondientes al saldo restante de la suma que habían acordado previamente.

Los investigadores también encontraron dinero dentro del automóvil en el que se trasladaba el penitenciario. En total fueron secuestrados $1.221.250. Los cinco celulares incautados son Samsung y no tenían tarjetas SIM ni memorias extraíbles.

Desde el Servicio Penitenciario señalaron que el procedimiento fue realizado por directivos del módulo y las áreas de Investigaciones, Análisis e Inteligencia, que reunieron elementos y dieron intervención a la Justicia.