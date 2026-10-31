Visita del Papa León XIV: cómo cruzar a Uruguay, requisitos y dónde seguir la misa

Entre Ríos y Uruguay coordinan la logística por la visita del Papa León XIV.

El Gobierno de Entre Ríos y las autoridades de Uruguay coordinaron medidas de circulación, logística y control migratorio ante la prevista visita del Papa León XIV a Paysandú, donde se anunció una misa campestre para el sábado 7 de noviembre, a las 10, en el parque municipal París Londres. La actividad requerirá inscripción previa obligatoria, aunque el acceso al predio será gratuito.

La organización del encuentro contempló un posible incremento del tránsito fronterizo, especialmente a través del puente internacional General Artigas, que conecta las ciudades de Colón y Paysandú. Por ese motivo, las autoridades de ambos países avanzaron en acciones conjuntas para facilitar el desplazamiento de los fieles y brindar información sobre los requisitos migratorios.

Además, se anunció que quienes no puedan viajar a Uruguay tendrán la posibilidad de seguir la ceremonia desde Colón, donde se habilitará un espacio comunitario con transmisión en directo.

Cómo inscribirse para asistir a la misa del Papa León XIV

Según la información difundida por las autoridades, el ingreso al parque municipal París Londres será libre y gratuito, pero todos los asistentes deberán completar previamente un registro digital en la plataforma oficial del evento.

La inscripción será obligatoria para acceder al predio, por lo que se recomendó realizar el trámite con anticipación y conservar la constancia correspondiente.

El acceso estará habilitado el sábado 7 de noviembre entre las 5 y las 8 de la mañana. La ubicación de los asistentes se realizará por orden de llegada.

La misa campestre está prevista para las 10 y se espera la participación de fieles provenientes de distintas localidades uruguayas y de la provincia de Entre Ríos.

Qué documentación se necesita para cruzar a Uruguay

Ante el movimiento de personas previsto para la jornada, las autoridades recomendaron organizar los viajes con anticipación y verificar que toda la documentación esté vigente.

Los ciudadanos argentinos que deseen ingresar a Uruguay deberán presentar DNI físico vigente o pasaporte válido ante los organismos migratorios.

En caso de viajar con menores de edad, será necesario contar con las autorizaciones legales correspondientes, según las condiciones de cada grupo familiar.

También se aconsejó prever posibles demoras en los controles fronterizos, debido a la concentración de vehículos que podría producirse durante las horas previas a la ceremonia.

Los pasos fronterizos habilitados para viajar a Paysandú

El principal acceso desde Entre Ríos será el puente internacional General Artigas, que une Colón con Paysandú y constituye la conexión más directa para quienes viajen desde localidades cercanas.

No obstante, las autoridades también señalaron otras alternativas para organizar el traslado hacia Uruguay.

Entre ellas se encuentran el puente internacional General San Martín, que conecta Gualeguaychú con Fray B

entos, y el paso fronterizo de la represa de Salto Grande, entre Concordia y Salto.

La elección del cruce dependerá del lugar de origen de los viajeros, las condiciones de circulación y los tiempos de espera en los controles migratorios.

En Colón se podrá seguir la misa en vivo

Para quienes no tengan previsto cruzar la frontera, la Municipalidad de Colón anunció la habilitación de un espacio comunitario denominado Fe Conectada, donde se transmitirá la ceremonia religiosa.

La actividad se realizará en el Centro para el Desarrollo de Colón y comenzará a las 9 del sábado 7 de noviembre, una hora antes del inicio previsto para la misa.

La propuesta permitirá que vecinos y visitantes puedan reunirse para acompañar la celebración a través de la transmisión oficial.

El recorrido anunciado para el Papa León XIV

De acuerdo con la agenda comunicada, el itinerario pastoral del pontífice por Uruguay comenzará en Montevideo y contemplará actividades en Paysandú y Florida.

La visita incluirá encuentros institucionales y celebraciones religiosas, con la participación de autoridades y fieles de distintas regiones.

Posteriormente, el recorrido anunciado continuará en Argentina, como parte de la agenda pastoral prevista para la región.

Información importante para quienes viajen desde Entre Ríos

La Intendencia de Paysandú confirmó que las entradas serán gratuitas, personales e intransferibles. Se podrán obtener hasta cuatro por operación y cada asistente recibirá un código QR. Los menores de hasta dos años podrán ingresar sin entrada.

Inscripción oficial

También se precisaron los horarios de acceso: las puertas abrirán a las 5:30, el ingreso a determinados sectores se cerrará a las 8:15 y el acceso general finalizará una hora antes de la misa. A las 9:30 está previsto que León XIV recorra el predio en el papamóvil.