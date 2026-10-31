Más de 130 deportistas participan del Tejo World Tour en Concepción del Uruguay

La 12ª edición del Tejo World Tour comenzó este sábado en Concepción del Uruguay, con la participación de más de 130 deportistas provenientes de distintas provincias argentinas y de la República Oriental del Uruguay. La competencia internacional se desarrolla en la Playa Central de la Isla del Puerto y continuará hasta el domingo.

El torneo reúne a jugadores que compiten de manera individual en las categorías masculina y femenina. Durante ambas jornadas se disputarán los encuentros correspondientes a las distintas instancias, hasta definir a los ganadores de esta nueva fecha del circuito internacional.

La actividad deportiva tuvo su presentación oficial este viernes en el Auditorio Municipal Carlos María Scelzi, donde se realizó la apertura del certamen y el sorteo de las zonas y los cruces que determinaron el desarrollo de la competencia.

Cronograma del Tejo World Tour

La primera jornada de partidos comenzó este sábado a las 9 y se extenderá hasta las 19 en la Playa Central de la Isla del Puerto, uno de los principales atractivos turísticos de Concepción del Uruguay.

El domingo, la actividad se reanudará a las 8 y continuará hasta las 18. Durante esa jornada se disputarán las instancias decisivas del torneo y posteriormente se realizará la ceremonia de premiación.

La competencia reúne a representantes de Argentina y Uruguay, en una propuesta que busca fomentar el desarrollo del tejo y fortalecer los vínculos deportivos entre ambos países.

Concepción del Uruguay, sede del encuentro internacional

La realización de esta nueva edición del Tejo World Tour posicionó nuevamente a Concepción del Uruguay como sede de una competencia deportiva internacional.

La elección de la Isla del Puerto permitió combinar la actividad deportiva con uno de los espacios recreativos y turísticos más representativos de la ciudad, que durante el fin de semana recibe a jugadores, acompañantes y visitantes.

Además de la competencia, el encuentro promueve el intercambio entre deportistas de diferentes regiones y contribuye a la difusión del tejo como disciplina deportiva.