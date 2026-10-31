Boca confirmó los convocados para enfrentar a River: Belmonte vuelve tras una rotura de meniscos

Boca confirmó la lista de convocados para enfrentar a River en el Superclásico que se disputará este domingo, desde las 15, en La Bombonera, por el Torneo Clausura. El entrenador Rodolfo Arruabarrena sorprendió con el regreso de Tomás Belmonte, quien se recuperó de una operación de meniscos, y con la ausencia del delantero paraguayo Ángel Romero.

El Xeneize afrontará uno de los partidos más importantes del campeonato con el objetivo de conseguir su tercera victoria consecutiva ante su clásico rival. Además, un triunfo lo dejaría a una victoria de asegurarse el primer puesto de la tabla anual.

La nómina presentada por el cuerpo técnico incluyó también el retorno de Lautaro Blanco, quien había sido preservado en el encuentro anterior frente a Independiente debido a una molestia física.

Tomás Belmonte volvió a la convocatoria tras una operación

Una de las principales novedades de la lista fue la presencia de Tomás Belmonte, quien había sido intervenido quirúrgicamente de los meniscos a comienzos de octubre.

El mediocampista completó su recuperación y volvió a quedar a disposición del entrenador para un encuentro de máxima exigencia.

Su regreso representa una alternativa para el mediocampo, donde Arruabarrena cuenta con futbolistas como Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Rodrigo Battaglia.

Otro de los futbolistas que regresó fue Lautaro Blanco. El lateral izquierdo había quedado al margen del partido contra Independiente por una leve molestia física y el cuerpo técnico decidió darle descanso para que llegara en mejores condiciones al Superclásico.

Por qué Ángel Romero quedó afuera del Superclásico

La principal ausencia en la convocatoria fue la de Ángel Romero, quien no quedó concentrado para enfrentar a River.

Según la información difundida, la decisión no estuvo relacionada con una lesión ni con problemas físicos del delantero paraguayo.

El motivo fue el límite reglamentario de seis futbolistas extranjeros, que obligó al entrenador a definir qué jugadores incluiría en la nómina para el compromiso.

De esta manera, Romero quedó fuera de los planes inmediatos para el clásico, mientras que otros futbolistas extranjeros fueron incluidos entre los convocados.

La lista completa de convocados de Boca

Los 25 futbolistas citados por Rodolfo Arruabarrena para el Superclásico fueron:

Álvaro Montero

Luciano Di Lollo

Lautaro Blanco

Nicolás Figal

Leandro Paredes

Rodrigo Battaglia

Carlos Palacios

Tomás Belmonte

Milton Giménez

Leandro Brey

Enner Valencia

Williams Alarcón

Miguel Merentiel

Leandro Lozano

Milton Delgado

Leonel Flores

Alan Velasco

Sebastián Villa

Dylan Gorosito

Santiago Ascacíbar

Marco Pellegrino

Malcom Braida

Javier García

Ayrton Costa

Facundo Herrera

La probable formación de Boca ante River

De acuerdo con las últimas pruebas del cuerpo técnico, Arruabarrena mantendría una estructura con cuatro defensores, tres mediocampistas y tres futbolistas de ataque.

La principal duda estaría en el sector ofensivo, donde Sebastián Villa y Alan Velasco competirían por un lugar desde el inicio.

La probable formación de Boca sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Luciano Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa o Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

A qué hora juegan Boca y River y dónde ver el Superclásico

El Superclásico entre Boca y River se disputará este domingo 1° de noviembre, a las 15, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.

El encuentro corresponderá al Torneo Clausura y tendrá importancia tanto por la rivalidad histórica como por la posición de ambos equipos en la competencia.

La transmisión televisiva estará disponible a través de ESPN Premium y TNT Sports, señales que emitirán el encuentro en directo.