Boca confirmó los convocados para enfrentar a River: Belmonte vuelve tras una rotura de meniscos

Rodolfo Arruabarrena dio a conocer la lista de futbolistas para el Superclásico de este domingo en La Bombonera. Tomás Belmonte y Lautaro Blanco regresaron a la convocatoria, mientras que Ángel Romero quedó afuera por el cupo de extranjeros. El encuentro comenzará a las 15.
Boca confirmó la lista de convocados para enfrentar a River en el Superclásico que se disputará este domingo, desde las 15, en La Bombonera, por el Torneo Clausura. El entrenador Rodolfo Arruabarrena sorprendió con el regreso de Tomás Belmonte, quien se recuperó de una operación de meniscos, y con la ausencia del delantero paraguayo Ángel Romero.
El Xeneize afrontará uno de los partidos más importantes del campeonato con el objetivo de conseguir su tercera victoria consecutiva ante su clásico rival. Además, un triunfo lo dejaría a una victoria de asegurarse el primer puesto de la tabla anual.
La nómina presentada por el cuerpo técnico incluyó también el retorno de Lautaro Blanco, quien había sido preservado en el encuentro anterior frente a Independiente debido a una molestia física.
Tomás Belmonte volvió a la convocatoria tras una operación
Una de las principales novedades de la lista fue la presencia de Tomás Belmonte, quien había sido intervenido quirúrgicamente de los meniscos a comienzos de octubre.
El mediocampista completó su recuperación y volvió a quedar a disposición del entrenador para un encuentro de máxima exigencia.
Su regreso representa una alternativa para el mediocampo, donde Arruabarrena cuenta con futbolistas como Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Rodrigo Battaglia.
Otro de los futbolistas que regresó fue Lautaro Blanco. El lateral izquierdo había quedado al margen del partido contra Independiente por una leve molestia física y el cuerpo técnico decidió darle descanso para que llegara en mejores condiciones al Superclásico.
Por qué Ángel Romero quedó afuera del Superclásico
La principal ausencia en la convocatoria fue la de Ángel Romero, quien no quedó concentrado para enfrentar a River.
Según la información difundida, la decisión no estuvo relacionada con una lesión ni con problemas físicos del delantero paraguayo.
El motivo fue el límite reglamentario de seis futbolistas extranjeros, que obligó al entrenador a definir qué jugadores incluiría en la nómina para el compromiso.
De esta manera, Romero quedó fuera de los planes inmediatos para el clásico, mientras que otros futbolistas extranjeros fueron incluidos entre los convocados.
La lista completa de convocados de Boca
Los 25 futbolistas citados por Rodolfo Arruabarrena para el Superclásico fueron:
Álvaro Montero
Luciano Di Lollo
Lautaro Blanco
Nicolás Figal
Leandro Paredes
Rodrigo Battaglia
Carlos Palacios
Tomás Belmonte
Milton Giménez
Leandro Brey
Enner Valencia
Williams Alarcón
Miguel Merentiel
Leandro Lozano
Milton Delgado
Leonel Flores
Alan Velasco
Sebastián Villa
Dylan Gorosito
Santiago Ascacíbar
Marco Pellegrino
Malcom Braida
Javier García
Ayrton Costa
Facundo Herrera
La probable formación de Boca ante River
De acuerdo con las últimas pruebas del cuerpo técnico, Arruabarrena mantendría una estructura con cuatro defensores, tres mediocampistas y tres futbolistas de ataque.
La principal duda estaría en el sector ofensivo, donde Sebastián Villa y Alan Velasco competirían por un lugar desde el inicio.
La probable formación de Boca sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Luciano Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa o Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel.
A qué hora juegan Boca y River y dónde ver el Superclásico
El Superclásico entre Boca y River se disputará este domingo 1° de noviembre, a las 15, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.
El encuentro corresponderá al Torneo Clausura y tendrá importancia tanto por la rivalidad histórica como por la posición de ambos equipos en la competencia.
La transmisión televisiva estará disponible a través de ESPN Premium y TNT Sports, señales que emitirán el encuentro en directo.