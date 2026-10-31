Murió Marcela Giorgi a los 61 años: reconocida voz de la radio argentina

La locutora y periodista argentina Marcela Giorgi murió a los 61 años, según confirmó Radio Mitre, emisora en la que desarrolló una parte importante de su trayectoria profesional. Su fallecimiento generó pesar en el ámbito de la radiofonía nacional, donde se había consolidado como una de las voces reconocidas por los oyentes durante varias décadas.

Giorgi construyó una extensa carrera frente al micrófono y compartió programas con figuras destacadas del periodismo argentino, entre ellas Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung, Santo Biasatti y Alfredo Leuco. Su trabajo combinó la locución, la información de actualidad, los espectáculos y los comentarios deportivos.

La noticia de su fallecimiento fue comunicada al aire por Radio Mitre, medio con el que mantuvo un vínculo profesional durante gran parte de su recorrido. Hasta sus últimos años de actividad, continuó participando en programas de la emisora y recibió reconocimientos por su labor.

Una trayectoria que comenzó antes de recibirse como locutora

Marcela Giorgi inició su carrera radial incluso antes de completar sus estudios en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), donde se formó profesionalmente.

Sus primeras experiencias fueron en una emisora de frecuencia modulada de baja potencia. Posteriormente, logró incorporarse a medios de mayor alcance, como La 100 y Radio Mitre.

Con el paso de los años, se convirtió en una presencia habitual de la programación radial argentina, acompañando a conductores y periodistas de diferentes estilos.

Uno de los momentos destacados de su trayectoria fue su participación en “De 7 a 9, música y noticias”, junto a Mario Portugal. El ciclo obtuvo dos premios Martín Fierro, reconocimientos que marcaron una etapa importante de su carrera.

Su trabajo con Alfredo Leuco y una frase que reflejó su personalidad

Durante varios años, Giorgi integró el equipo de “Le doy mi palabra”, el programa conducido por Alfredo Leuco en Radio Mitre.

En ese espacio, su participación trascendió las tareas tradicionales de locución. Intervino en conversaciones sobre actualidad, espectáculos y deportes, además de aportar comentarios y acompañar el desarrollo del ciclo.

En una entrevista publicada por Diario Popular en 2015, utilizó una comparación futbolera para describir su función dentro del equipo.

“Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez”, expresó, en referencia al exfutbolista Javier Mascherano y al reconocido comentarista deportivo Enrique Macaya Márquez.

La definición reflejó su versatilidad para participar en diferentes segmentos y su interés por el fútbol, una de las pasiones que acompañaron su vida personal y profesional.

Su pasión por Independiente, la música y la radio

Además de su trabajo periodístico, Marcela Giorgi era una reconocida simpatizante de Independiente, club por el que manifestaba un fuerte sentimiento.

El fútbol y la música formaron parte de sus intereses personales y también encontraron espacio en sus intervenciones radiales.

A lo largo de su carrera, compartió micrófonos con profesionales de distintas generaciones y participó en programas que combinaron información, análisis y entretenimiento.

Su voz acompañó a numerosos oyentes durante años y se convirtió en parte de la identidad sonora de los espacios que integró.

Su última nominación a los Martín Fierro de Radio

En los últimos años, Giorgi continuó vinculada a Radio Mitre y formó parte de “Sábado tempranísimo”, uno de los ciclos de la emisora.

Por su participación en ese programa, fue nominada a los premios Martín Fierro de Radio 2026, en la categoría Labor en Locución Femenina.

La nominación representó un reconocimiento a su desempeño profesional y a una trayectoria que se extendió durante décadas.