Murió Fray Claudio Bedriñán, el sacerdote concordiense que fue ministro provincial de los Capuchinos

Fray Claudio Bedriñán, sacerdote nacido en Concordia y exministro provincial de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, falleció este sábado a los 65 años. Actualmente se desempeñaba como párroco del Sagrado Corazón de los Capuchinos, en Nueva Córdoba.

Su muerte ocurrió alrededor de las 17 y fue comunicada por la comunidad religiosa cordobesa. “Con profundo dolor, pero con esperanza en la Resurrección”, expresó la orden al dar a conocer la noticia e invitar a acompañar con la oración.

Según publicó El Entre Ríos, Fray Claudio Bedriñán había nacido el 24 de agosto de 1961 y mantenía un estrecho vínculo con Concordia, donde reside buena parte de su familia. Allí también había sido alumno del Instituto Nuestra Señora de los Ángeles, conocido como Colegio Capuchinos.

Una vida dedicada a la comunidad religiosa y la enseñanza

El religioso ingresó a la orden capuchina en Uruguay en 1980 y fue ordenado sacerdote en 1987. Ese mismo año obtuvo el bachillerato en Teología en el país vecino, donde posteriormente desarrolló parte de su actividad docente.

Continuó su formación en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, donde obtuvo la licenciatura en Teología Bíblica en 1993 y el doctorado en 1996. Su tesis abordó la dimensión sociopolítica del mensaje teológico del Apocalipsis.

Fray Claudio Bedriñán fue docente estable de Sagradas Escrituras en la Facultad de Teología de Uruguay y profesor invitado en otros institutos. También colaboró con la revista teológica Soleriana y participó como traductor del Apocalipsis en la Biblia de la Iglesia en América, del CELAM.

El recuerdo desde su ciudad natal

Durante su trayectoria fue formador en el seminario, colaboró con la pastoral hispana en Toronto y ejerció durante años como ministro provincial. Además, estuvo al frente del Departamento de Ecología de la Curia General capuchina.

Desde el Complejo Educativo Capuchinos Concordia, su representante legal, Andrés Moulins, expresó: “Que el Señor recompense en la patria celestial a Claudio por todas sus obras de amor y de bien realizadas en esta tierra, en las distintas comunidades educativas y religiosas capuchinas de las que formó parte y, particularmente, en la nuestra”.

La comunidad de Córdoba también compartió un mensaje de despedida: “Partió en paz, simplemente se quedó dormido”. Luego agregó: “Agradecemos su vida, su entrega y su testimonio sacerdotal entre nosotros”.

El velorio de Fray Claudio Bedriñán se realiza este domingo 18 de octubre en la capilla de San Damián, en Córdoba, de 11 a 13 y de 18 a 20.30. La celebración de la misa está prevista para las 21.