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Sociedad Reconocida por su compromiso y calidad humana

Falleció la doctora Daniela Zanetta y la despiden con tristeza: era médica del hospital de Concepción del Uruguay

La médica especialista en pediatría y nefrología infantil se desempeñaba en el Hospital Justo José de Urquiza y en el Centro de Diálisis. La institución sanitaria expresó sus condolencias y destacó su trayectoria profesional.

17 de Octubre de 2026
Falleció la doctora Daniela Zanetta, médica del Hospital Urquiza.
Falleció la doctora Daniela Zanetta, médica del Hospital Urquiza. Foto: (La Pirámide).

REDACCIÓN ELONCE

La médica especialista en pediatría y nefrología infantil se desempeñaba en el Hospital Justo José de Urquiza y en el Centro de Diálisis. La institución sanitaria expresó sus condolencias y destacó su trayectoria profesional.

La comunidad de Concepción del Uruguay expresó su pesar por el fallecimiento de la doctora Daniela Verónica Zanetta, reconocida médica especialista en pediatría y nefrología infantil, quien se desempeñaba en el Hospital Justo José de Urquiza y en el Centro de Diálisis de la ciudad.

 

La profesional desarrolló una extensa labor vinculada con la atención de pacientes y se destacó por su formación, compromiso con la salud y calidad humana. Su fallecimiento generó muestras de tristeza entre compañeros de trabajo, colegas y familias que la conocieron durante su trayectoria.

 

Desde el Hospital Urquiza y el Servicio de Nefrología difundieron un mensaje institucional para expresar sus condolencias y acompañar a sus seres queridos.

 

El mensaje de despedida del Hospital Urquiza

 

"El Hospital Urquiza y el Servicio de Nefrología expresan sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de la Dra. Daniela Zanetta, médica nefróloga de nuestra institución. Acompañamos a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo en este momento de profundo dolor, haciendo llegar nuestro respeto y afecto ante tan irreparable pérdida", señalaron desde la institución.

 

Una trayectoria marcada por la dedicación a los pacientes

 

A lo largo de su carrera, Daniela Zanetta se desempeñó en las especialidades de pediatría y nefrología infantil, áreas en las que desarrolló su actividad profesional con responsabilidad y vocación de servicio.

 

Quienes compartieron su labor destacaron sus conocimientos médicos, su sensibilidad y el trato cercano que mantenía con los pacientes y sus familias.

 

Su fallecimiento representó una pérdida para el ámbito sanitario de Concepción del Uruguay. La profesional fue recordada por su compromiso con la atención médica y por los vínculos que construyó a lo largo de su trayectoria.

Temas:

Concepción del Uruguay hospital Urquiza
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