Falleció Eduardo Solari, histórico dirigente radical y exdiputado provincial de Entre Ríos

El fallecimiento de Eduardo Solari, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos, se conoció este sábado 10 de octubre. Con una extensa trayectoria política, legislativa y partidaria, fue una figura reconocida del radicalismo provincial y desempeñó distintas responsabilidades en la Municipalidad de Paraná.

Solari tuvo una participación activa en la vida institucional entrerriana durante varias décadas. A lo largo de su carrera ocupó bancas legislativas, integró espacios de conducción política y asumió funciones vinculadas con la gestión pública, especialmente en áreas sociales y comunitarias.

Su militancia comenzó a consolidarse durante la década de 1970, cuando se identificó con los ideales de la Junta Coordinadora Nacional. Posteriormente, con el retorno de la democracia en 1983, se incorporó a Renovación y Cambio, el sector del radicalismo encabezado por el expresidente Raúl Alfonsín.

Su trayectoria en la política entrerriana

Durante su carrera, Eduardo Solari fue elegido diputado provincial de Entre Ríos en dos oportunidades, desde donde participó en el trabajo legislativo y promovió iniciativas relacionadas con la actividad parlamentaria.

También se desempeñó como concejal de Paraná, una responsabilidad que formó parte de su extensa trayectoria en la política municipal y provincial.

En el ámbito del Ejecutivo local, integró el área de Acción Social durante la primera intendencia de Sergio Varisco, entre 1999 y 2003. Más adelante, durante el segundo mandato del exintendente, estuvo al frente de las secretarías de Gestión Comunitaria y de Derechos Humanos.

Dónde serán el velatorio y el sepelio

Según informó APF Digital, los restos de Eduardo Solari serán velados este sábado 10 de octubre, entre las 17 y las 21 horas, en la sala de SASFER, ubicada en calle Urquiza 431 de Paraná.

En tanto, el sepelio está previsto para este domingo 11 de octubre, a las 10 horas, en Solar del Río.

Su fallecimiento marca la partida de un dirigente con una prolongada trayectoria en la Unión Cívica Radical, vinculada con la militancia partidaria, la representación legislativa y la gestión pública en Paraná.