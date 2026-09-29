 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Tenía 74 años

Falleció el senador nacional Juan Carlos Pagotto

El senador nacional Juan Carlos Pagotto, fue encontrado muerto en su domicilio de la ciudad de La Rioja. El legislador libertario tenía 74 años.

29 de Septiembre de 2026
Juan Carlos Pagotto murió a los 74 años
Juan Carlos Pagotto murió a los 74 años

El senador nacional Juan Carlos Pagotto, fue encontrado muerto en su domicilio de la ciudad de La Rioja. El legislador libertario tenía 74 años.

El senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, fue encontrado sin vida en su vivienda particular de la capital provincial.

 

Según los primeros reportes, familiares del legislador de 74 años hallaron su cuerpo durante la mañana. Personal policial y médicos forenses trabajaron en el domicilio para establecer las circunstancias del fallecimiento, mientras que inicialmente no se comunicó oficialmente la causa de la muerte.

El rol de Pagotto en el Senado

El dirigente riojano ocupó durante su paso por la Cámara alta diferentes lugares relevantes dentro de la estructura parlamentaria y tuvo intervención en comisiones vinculadas con asuntos judiciales.

 

Durante 2026, Pagotto quedó ubicado en un lugar central dentro de las discusiones relacionadas con las designaciones y las vacantes del Poder Judicial, en momentos en los que el Gobierno buscaba avanzar con una amplia cantidad de nombramientos.

 

Su actividad parlamentaria también estuvo atravesada por su cercanía política con la familia Menem. Pagotto mantenía desde hacía décadas una relación con Eduardo Menem y llegó al Congreso en 2023 con el acompañamiento de Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

 

Su llegada al Congreso en 2023

Pagotto asumió como senador nacional por La Rioja después de las elecciones de 2023, cuando ingresó a la Cámara alta como representante del espacio de Javier Milei.

Desde entonces, se convirtió en uno de los representantes riojanos del oficialismo nacional y participó de diferentes debates legislativos y judiciales.

 

La muerte del senador se conoció durante la mañana de este martes 29 de septiembre y, en las primeras horas posteriores al hallazgo, todavía no existe información oficial sobre las causas del deceso, indica Ámbito.

Temas:

Juan Carlos Pagotto senador fallecimiento
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso