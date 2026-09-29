Falleció el senador nacional Juan Carlos Pagotto

El senador nacional Juan Carlos Pagotto, fue encontrado muerto en su domicilio de la ciudad de La Rioja. El legislador libertario tenía 74 años.
El senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, fue encontrado sin vida en su vivienda particular de la capital provincial.
Según los primeros reportes, familiares del legislador de 74 años hallaron su cuerpo durante la mañana. Personal policial y médicos forenses trabajaron en el domicilio para establecer las circunstancias del fallecimiento, mientras que inicialmente no se comunicó oficialmente la causa de la muerte.
El rol de Pagotto en el Senado
El dirigente riojano ocupó durante su paso por la Cámara alta diferentes lugares relevantes dentro de la estructura parlamentaria y tuvo intervención en comisiones vinculadas con asuntos judiciales.
Durante 2026, Pagotto quedó ubicado en un lugar central dentro de las discusiones relacionadas con las designaciones y las vacantes del Poder Judicial, en momentos en los que el Gobierno buscaba avanzar con una amplia cantidad de nombramientos.
Su actividad parlamentaria también estuvo atravesada por su cercanía política con la familia Menem. Pagotto mantenía desde hacía décadas una relación con Eduardo Menem y llegó al Congreso en 2023 con el acompañamiento de Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.
Su llegada al Congreso en 2023
Pagotto asumió como senador nacional por La Rioja después de las elecciones de 2023, cuando ingresó a la Cámara alta como representante del espacio de Javier Milei.
Desde entonces, se convirtió en uno de los representantes riojanos del oficialismo nacional y participó de diferentes debates legislativos y judiciales.
La muerte del senador se conoció durante la mañana de este martes 29 de septiembre y, en las primeras horas posteriores al hallazgo, todavía no existe información oficial sobre las causas del deceso, indica Ámbito.