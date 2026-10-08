Falleció María Gabriela Bastida: la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER cerrará sus sedes por duelo

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) comunicó el fallecimiento de la magíster María Gabriela Bastida, quien se desempeñaba como secretaria de Posgrado y Acreditación de la institución. Ante la noticia, las autoridades académicas dispusieron el cierre de sus dos sedes durante el viernes 9 de octubre, en señal de duelo y respeto.

Bastida mantenía un estrecho vínculo con la casa de estudios, donde desarrolló una trayectoria como graduada, docente e integrante del equipo de gestión. Su labor institucional estaba vinculada con el área de posgrado y los procesos de acreditación académica.

A través de un comunicado, la facultad expresó sus condolencias y manifestó su acompañamiento a los familiares, colegas y seres queridos de la profesional, indicó La Pirámide.

Cierre de las dos sedes por duelo

Como consecuencia del fallecimiento, la conducción de la Facultad de Ciencias de la Salud resolvió suspender las actividades previstas para este viernes 9 de octubre.

La medida comprende ambas sedes de la institución, que permanecerán cerradas durante toda la jornada.

De esta manera, la comunidad universitaria acompañará el duelo por la pérdida de quien formó parte de distintos ámbitos de la vida académica de la UNER.