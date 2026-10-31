Una pareja llevaba casi 13.000 pastillas de éxtasis en valijas en un colectivo hacia Santa Fe y fue detenida

Pastillas de éxtasis. Una pareja fue detenida cuando viajaba en un colectivo de larga distancia con destino a Rosario, provincia de Santa Fe, con 12.927 pastillas de éxtasis escondidas en tres valijas. El cargamento fue descubierto durante un control realizado sobre la Ruta Nacional 16, en el acceso chaqueño al puente General Belgrano.

El procedimiento se llevó a cabo a la altura del kilómetro 5, cuando el transporte de pasajeros, que había partido desde Corrientes, fue interceptado para una inspección de rutina.

Detectaron paquetes sospechosos en tres valijas

Durante la inspección del colectivo, efectivos del Escuadrón 51 “Fontana” de Gendarmería Nacional utilizaron un escáner portátil para examinar el equipaje almacenado en la bodega.

El dispositivo permitió detectar paquetes sospechosos en el interior de tres valijas, por lo que los efectivos profundizaron la inspección para determinar qué contenían.

Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Resistencia, que tomó conocimiento del procedimiento y autorizó la apertura de los equipajes.

Al revisar las valijas, los uniformados encontraron numerosos paquetes que contenían comprimidos de éxtasis.

El recuento posterior permitió establecer que se trataba de 12.927 pastillas, que fueron incautadas como parte de la investigación.

Identificaron a los propietarios del equipaje y los detuvieron

Una vez confirmado el hallazgo, el personal de Gendarmería realizó las averiguaciones correspondientes para establecer quiénes eran los responsables de las valijas.

De esta manera, los investigadores identificaron a un hombre y una mujer mayores de edad, quienes viajaban en el colectivo y fueron señalados como propietarios de los equipajes donde se encontraba la sustancia.

Con la intervención de la autoridad judicial competente, se dispuso la detención de ambos pasajeros por presunta infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes.

Además, se ordenó el secuestro de la totalidad de las pastillas encontradas, que quedaron a disposición de la Justicia.

El operativo se realizó en un paso estratégico entre Chaco y Corrientes

El procedimiento tuvo lugar en el puesto de control ubicado sobre la Ruta Nacional 16, del lado chaqueño del puente General Belgrano, que conecta las provincias de Chaco y Corrientes.

Se trata de uno de los principales corredores viales de la región, utilizado diariamente por vehículos particulares, transportes de carga y colectivos de pasajeros que circulan entre distintas provincias.

El operativo formó parte de las tareas preventivas de Gendarmería Nacional, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, destinadas a detectar el transporte ilegal de sustancias y otras infracciones.

La investigación quedó bajo intervención de la Justicia Federal, mientras que los dos pasajeros detenidos permanecieron a disposición de las autoridades judiciales.